Сколько зарабатывают мастера маникюра в Кургане

В Кургане мастера маникюра — одни из самых востребованных специалистов. Сколько реально заработать в этой сфере и с какими сложностями можно столкнуться, разбирался корреспондент URA.RU.
Где набивают руку новички
Жительница Кургана Екатерина Митряшкина открыла свой салон красоты. Но с опытом поняла, что набирать персонал не имеет смысла.
«Сейчас я просто сдаю места в аренду мастерам. Раньше набирала девочек, закупала им для работы материалы. Но в салоны приходят в основном новенькие, недавно отучившиеся, чтобы набить руку, и потом уходят. А каждый раз под нового мастера подстраиваться на короткий срок не имеет смысла», — пояснила корреспонденту URA.RU Екатерина Митряшкина.
С ее слов, стоимость работы мастера маникюра для клиента — примерно 1500 рублей. Из них половина идет за аренду. За день специалист может принять до 3-4 человек. Таким образом, в день мастер маникюра, работающий в салоне, может заработать около 3 000 рублей. При графике 2х2 доход начинающего мастера в месяц составляет около 30 000 — 45 000 рублей.
Текучка кадров, новый тренд и риск больших прибылей
Опытный мастер Ольга Кузнецова (имя и фамилия изменены по просьбе собеседницы — Прим. ред.) открыла свой кабинет. Она поделилась с корреспондентом URA.RU, сколько можно зарабатывать, если трудишься сам на себя.
«Если я скажу, что мастера маникюра плохо зарабатывают, наверное, 70% согласятся, потому что так оно и есть. В этой сфере большая текучка, много новеньких. Могут хорошо зарабатывать „старенькие“, те, которые уже себя выработали и набрали себе помощниц на процент на свою клиентскую базу. Но это такие нервы», — поделилась Ольга Кузнецова.
Она отметила, что ни один работающий сам на себя мастер не раскроет все карты, сколько он зарабатывает. Но в этой сфере наметился определенный тренд: открывать салоны и затем продавать их как готовый прибыльный бизнес. Однако прибыльный он или убыточный, на самом деле никто не знает. В пример Ольга привела историю о том, что владелица салона, где она раньше работала, всему городу рассказала, что покупает еще один — уже третий, а оказалось, что оба ее салона в долгах и в ипотеке.
«Если мастер маникюра работает в каком-нибудь крутом салоне с высокими ценами на проценте, она получает до 90 тысяч — это потолок при графике 2х2. Мастер, который работает в кабинете, возможно, берет два клиента в день — понятно, что это копеечный заработок. А может она с утра до вечера пилит — это тысяч десять в день. Но любая бьюти-профессия — это здоровье. Если начинается большая прибыль, допустим, 200 000 без всяких подработок на своем деле, в своем кабинете — человека хватит на полгода. А потом отвалятся спина, зрение, нервы, никто в таком темпе не работает. Я беру 2-3 клиента в день. Молодые могут по пять человек в день», — отметила мастер.
Для заработка 120 000 рублей — вкладываться и пахать
Ольга также указала, что зимой у мастеров маникюра наблюдается спад, а летом подъем. У кого-то подъем перед Новым годом, у кого-то — наоборот. В бьюти-сфере, как в любом бизнесе, нет четких граней.
«Мастер маникюра, работающий в своем кабинете, может стабильно зарабатывать 120 000 рублей. Но для этого надо сильно вкладываться и много работать, а не так — захотела пошла, не захотела — не пошла», — пояснила Ольга Кузнецова.
Она также отметила, что в последнее время в Кургане открылось много новых салонов и студий, много помещений сдается в аренду. Большая текучка наблюдается не только среди мастеров, но и среди клиентов. Многие опытные мастера с нового года подняли цены. У начинающих дешевле, и клиенты переходят к ним, пробуя их работу.
«У меня только за весну пришло новых клиентов человек десять и ушло старых примерно столько же туда, где подешевле. Но это нормальный процесс. У меня все стабильно. А вот ушедшие к малоопытным мастерам в погоне за дешевизной иногда примерно через полгода возвращаются и умоляют сделать что-нибудь, потому что ногти сгнили или стали сыпаться», — констатирует Ольга.
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