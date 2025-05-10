Древнейшее святилище в Курганской области: какие тайны оно скрывает и кому не стоит его посещать

На «Савин» — древнейшее святилище в Белозерском округе Курганской области год от года растет поток туристов, а власти намерены развивать территорию вблизи этого уникального места силы — строить глэмпинги и бани. Какие тайны хранит древняя обсерватория и кому не стоит это место посещать — в материале корреспондента URA.RU.
Древняя обсерватория, где измеряли время и предсказывали погоду
Святилище «Савин» относится к концу эпохи энеолита — это первая половина третьего тысячелетия до нашей эры. Оно является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых восточных Вудхенджей.
«Савин» был обнаружен в 1982 году. Ученые полагают, что святилище использовалось как обсерватория. С ее помощью люди могли измерять время и предсказывать сезонные изменения в природе», — сообщает Курганский государственный университет.
В ноябре 2019 года стартовал проект по созданию реконструкции «Савина». Ученые устанавливали границы археологического памятника, расположение рвов и столбов, выясняли, где жили люди на этой территории и какую площадь «Савина» занимали их поселения. За год ученым удалось восстановить точную копию древней обсерватории, и к концу 2020 года ее полноразмерная реконструкция была завершена. В наши дни это популярное место у туристов, в том числе из других городов и стран.
Когда не было наук и религий
По мнению физика и астролога Ирэны Тетеревниковой, «Савин» сравним со Стоунхенджем или Аркаимом, но он еще более древний. В Курганской области это не только самый необычный археологический объект, но яркое и культурно-астрологическое явление.
«В то время, когда создавались „Савин“ и „Стоундендж“, не было отдельных наук или религий. Была почти единая система ведических знаний. Люди древности осознавали связь экосистем: человек, его дух, космос. На „Савине“ следили за циклами Солнца, Луны, крупных небесных тел, созвездиями. Именно в те времена известные нам 12 знаков зодиака получили свои неслучайные названия», — рассказала корреспонденту URA.RU Ирэна Тетеревникова.
Она также отметила, что если наложить образец ведической астрологической карты на местность с учетом направлений сторон света, то можно увидеть на «Савине» массу закономерностей.
«Становится понятна структура построения, в какие точки обсерватории благоприятно заходить и в какое время. Почему из круга есть точка выхода и что она обозначает. Почему захоронение тел было именно в определенной зоне, а посуды — в другой», — поясняет Тетеревникова.
До дрожи на кончиках пальцев
Святилища с точки зрения физики — такие зоны, где находятся небольшие разломы или просветы тектонических плит. Они как бы связывают центр Земли с центром Космоса.
«В них также образуются узлы магнитных полей, точки переплетений, а значит, создается мощная концентрация энергии. По сути — это энергетические центры Земли, подобные чакрам на теле человека. У каждого своя функция и свое место. Энерго-информационный поток направлен на усиление уже проявленного, поэтому людям в состояниях уныния, тяжелой алкогольной или наркотической зависимости и при подобных нестабильных психических отклонениях не показано бывать в древних Святилищах, чтобы не ухудшить свое положение», — предостерегает Ирэна Тетеревникова.
Она указала, что чрезмерно веселое и возбужденное состояние на святилище тоже не приветствуется. «Савин» подходит для более спокойных мероприятий. По ее словам, даже проход по тропе, ведущей к кольцу из столбов — важный этап подготовки человека к принятию энергии. Ступая на нее, уже следует расслабиться, настроиться на равновесное душевное состояние и ловить ощущения.
«У тонко чувствующих людей здесь начинает реагировать тело: дрожь на кончиках пальцев и другие симптомы. Это место сильнейшей энергетической подпитки, и после правильного посещения святилищ жизнь человека может начать преображаться в лучшую сторону», — заключила Тетеревникова.
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