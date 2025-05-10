Вскрылись новые детали о пермячке, которую нашли мертвой на заборе в Закамске

Погибшей, тело которой обнаружили на заборе в Перми, оказалась 18-летняя жительница деревни Мокино. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Погибшей 18 лет. Она из деревни Мокино. По предварительным данным, девушка отдыхала с подругой закамском баре. Подруга уехала еще до инцидента», — объяснил собеседник информационного агентства.
По информации из соцсетей, у погибшей есть молодой человек. Он служит в армии.
Тело обнаружили на острых частях забора в ночь на 11 мая возле бара в местном парке. В полиции заявили URA.RU, что не усмотрели криминальной составляющей. По версии правоохранителей, произошел несчастный случай.
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