10 мая 2025

Вскрылись новые детали о пермячке, которую нашли мертвой на заборе в Закамске

Погибшей в пермском парке «Счастье есть» оказалась 18-летняя жительница Мокино
© Служба новостей «URA.RU»
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Высота забора по периметру — примерно 3-4 метра
Высота забора по периметру — примерно 3-4 метра Фото:

Погибшей, тело которой обнаружили на заборе в Перми, оказалась 18-летняя жительница деревни Мокино. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Погибшей 18 лет. Она из деревни Мокино. По предварительным данным, девушка отдыхала с подругой закамском баре. Подруга уехала еще до инцидента», — объяснил собеседник информационного агентства.

По информации из соцсетей, у погибшей есть молодой человек. Он служит в армии.

Тело обнаружили на острых частях забора в ночь на 11 мая возле бара в местном парке. В полиции заявили URA.RU, что не усмотрели криминальной составляющей. По версии правоохранителей, произошел несчастный случай.

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Погибшей, тело которой обнаружили на заборе в Перми, оказалась 18-летняя жительница деревни Мокино. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Погибшей 18 лет. Она из деревни Мокино. По предварительным данным, девушка отдыхала с подругой закамском баре. Подруга уехала еще до инцидента», — объяснил собеседник информационного агентства. По информации из соцсетей, у погибшей есть молодой человек. Он служит в армии. Тело обнаружили на острых частях забора в ночь на 11 мая возле бара в местном парке. В полиции заявили URA.RU, что не усмотрели криминальной составляющей. По версии правоохранителей, произошел несчастный случай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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