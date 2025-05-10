10 мая 2025
09 мая 2025

В Перми на остром заборе обнаружили тело девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работали правоохранительные органы
На месте ЧП работали правоохранительные органы Фото:

В микрорайоне Закамск города Перми обнаружено тело молодой девушки на остром заборе. Сообщение об инциденте появилось ночью 11 мая в telegram-канале «Пермское Чтиво».

«В Закамске обнаружено тело молодой девушки на остром заборе», — говорится в сообщении. Видеозапись с места происшествия очевидцы также опубликовали в этом же канале.

Уточняется, что на месте происшествия работают специалисты. Корреспондент URA.RU направил запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается.

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В микрорайоне Закамск города Перми обнаружено тело молодой девушки на остром заборе. Сообщение об инциденте появилось ночью 11 мая в telegram-канале «Пермское Чтиво». «В Закамске обнаружено тело молодой девушки на остром заборе», — говорится в сообщении. Видеозапись с места происшествия очевидцы также опубликовали в этом же канале. Уточняется, что на месте происшествия работают специалисты. Корреспондент URA.RU направил запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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