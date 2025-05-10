В Перми на остром заборе обнаружили тело девушки

На месте ЧП работали правоохранительные органы
В микрорайоне Закамск города Перми обнаружено тело молодой девушки на остром заборе. Сообщение об инциденте появилось ночью 11 мая в telegram-канале «Пермское Чтиво».
«В Закамске обнаружено тело молодой девушки на остром заборе», — говорится в сообщении. Видеозапись с места происшествия очевидцы также опубликовали в этом же канале.
Уточняется, что на месте происшествия работают специалисты. Корреспондент URA.RU направил запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается.
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