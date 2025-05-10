В деле о трупе юной жительницы Перми, который обнаружили в Закамские на заборе возле бара, отсутствует криминальная составляющая. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Предварительно установлено, что произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует. Сейчас проводится проверка», — рассказали правоохранители.
Труп пермячки был насажен острые части забора, об этом URA.RU уже писало. По словам местных жителей, все произошло около четырех утра в ночь на 11 мая. Очевидцы, сначала посчитали, что наткнулись на манекен. Но когда откинули волосы со лба — поняли, что перед ними тело погибшей.
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