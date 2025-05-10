10 мая 2025

МВД прокомментировало инцидент с телом юной пермячки, насаженным на забор. Видео

Полиция не увидела криминала в деле о трупе пермячки, найденном на заборе у бара
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело обнаружили в Закамске
Тело обнаружили в Закамске Фото:

В деле о трупе юной жительницы Перми, который обнаружили в Закамские на заборе возле бара, отсутствует криминальная составляющая. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует. Сейчас проводится проверка», — рассказали правоохранители.

Труп пермячки был насажен острые части забора, об этом URA.RU уже писало. По словам местных жителей, все произошло около четырех утра в ночь на 11 мая. Очевидцы, сначала посчитали, что наткнулись на манекен. Но когда откинули волосы со лба — поняли, что перед ними тело погибшей.

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В деле о трупе юной жительницы Перми, который обнаружили в Закамские на заборе возле бара, отсутствует криминальная составляющая. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует. Сейчас проводится проверка», — рассказали правоохранители. Труп пермячки был насажен острые части забора, об этом URA.RU уже писало. По словам местных жителей, все произошло около четырех утра в ночь на 11 мая. Очевидцы, сначала посчитали, что наткнулись на манекен. Но когда откинули волосы со лба — поняли, что перед ними тело погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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