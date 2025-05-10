10 мая 2025
09 мая 2025

Следователи прокомментировали пожар на месторождении в ЯНАО

СК проводит проверку после пожара на месторождении в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ведомство проводит доследственную проверку
Ведомство проводит доследственную проверку Фото:

Происшествием на месторождении компании «Харампурнефтегаз» в ЯНАО, где из-за пожара обрушилась буровая вышка и пострадало три человека, заинтересовались следователи. В СУ СК РФ по ЯНАО проводится доследственная проверка.

«По факту происшествия на месторождении в ЯНАО организована доследственная проверка. На месте работают специалисты», — сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU.

По данным официального сайта компании, месторождение расположено в Губкинском. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Пожар произошел 10 мая. Как сообщает издание «Baza», возгорание до сих пор не потушено. Оно началось после ремонтных работ. В настоящее время три человека пострадали — они в тяжелом состоянии в реанимации.

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Происшествием на месторождении компании «Харампурнефтегаз» в ЯНАО, где из-за пожара обрушилась буровая вышка и пострадало три человека, заинтересовались следователи. В СУ СК РФ по ЯНАО проводится доследственная проверка. «По факту происшествия на месторождении в ЯНАО организована доследственная проверка. На месте работают специалисты», — сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU. По данным официального сайта компании, месторождение расположено в Губкинском. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается. Пожар произошел 10 мая. Как сообщает издание «Baza», возгорание до сих пор не потушено. Оно началось после ремонтных работ. В настоящее время три человека пострадали — они в тяжелом состоянии в реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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