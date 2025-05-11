Скончался экс-глава Центробанка Геращенко

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Экс-глава Центробанка Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни
Экс-глава Центробанка Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни Фото:

Советский и российский экономист, банкир и финансист Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни. О его смерти журналистам сообщил источник, близкий к семье экономиста. Геращенко за свою жизнь несколько раз возглавлял Банк России.

«Виктор Владимирович ушел из жизни», — сообщил собеседник Агентству городских новостей «Москва». Другие подробности, связанные с кончиной Геращенко, не уточняются.

Виктор Геращенко родился 21 декабря 1937 года. Он был единственным человеком в истории России, который четырежды возглавлял главный банк страны: дважды — Госбанк СССР, включая период после событий августа 1991 года, и дважды — Банк России. Геращенко внес значительный вклад в развитие российской банковской системы и был одним из ключевых фигур в экономической сфере страны на протяжении нескольких десятилетий.

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Советский и российский экономист, банкир и финансист Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни. О его смерти журналистам сообщил источник, близкий к семье экономиста. Геращенко за свою жизнь несколько раз возглавлял Банк России. «Виктор Владимирович ушел из жизни», — сообщил собеседник Агентству городских новостей «Москва». Другие подробности, связанные с кончиной Геращенко, не уточняются. Виктор Геращенко родился 21 декабря 1937 года. Он был единственным человеком в истории России, который четырежды возглавлял главный банк страны: дважды — Госбанк СССР, включая период после событий августа 1991 года, и дважды — Банк России. Геращенко внес значительный вклад в развитие российской банковской системы и был одним из ключевых фигур в экономической сфере страны на протяжении нескольких десятилетий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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