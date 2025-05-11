Скончался экс-глава Центробанка Геращенко

Советский и российский экономист, банкир и финансист Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни. О его смерти журналистам сообщил источник, близкий к семье экономиста. Геращенко за свою жизнь несколько раз возглавлял Банк России.
«Виктор Владимирович ушел из жизни», — сообщил собеседник Агентству городских новостей «Москва». Другие подробности, связанные с кончиной Геращенко, не уточняются.
Виктор Геращенко родился 21 декабря 1937 года. Он был единственным человеком в истории России, который четырежды возглавлял главный банк страны: дважды — Госбанк СССР, включая период после событий августа 1991 года, и дважды — Банк России. Геращенко внес значительный вклад в развитие российской банковской системы и был одним из ключевых фигур в экономической сфере страны на протяжении нескольких десятилетий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.