11 мая 2025
10 мая 2025

Врачи Сургута спасли руку участника СВО от ампутации

© Служба новостей «URA.RU»
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Участнику СВО в предплечье пересалили фрагмент кости из голени
Участнику СВО в предплечье пересалили фрагмент кости из голени Фото:

Участник СВО обратился к врачам Сургутской травматологической больницы из-за тяжелого свищевого остеомиелита предплечья. В процессе обследования медработники обнаружили еще и крупный дефект кости в семь сантиметров, из-за чего военнослужащему грозила ампутация. Несмотря на это, благодаря профессионализму врачей, руку удалось спасти, сообщили в правительстве Югры.

«Военнослужащий обратился в Сургутскую травматологическую больницу с тяжелым свищевым остеомиелитом предплечья и крупным дефектом кости — семь сантиметров. Рука утратила двигательную функцию, в перспективе — ампутация. Однако травматологии под руководством Сергея Глиняного приняли решение поэтапно восстанавливать конечность», — написано в telegram-канале ведомства.

Сначала югорчанину удалили пораженный участок кости, после установили временный имплантат, обеспечивающий антибактериальную активность и механическую поддержку, а далее в предплечье пересалили фрагмент кости из голени. Сейчас с ним все в порядке, однако еще идет восстановительный период.

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Участник СВО обратился к врачам Сургутской травматологической больницы из-за тяжелого свищевого остеомиелита предплечья. В процессе обследования медработники обнаружили еще и крупный дефект кости в семь сантиметров, из-за чего военнослужащему грозила ампутация. Несмотря на это, благодаря профессионализму врачей, руку удалось спасти, сообщили в правительстве Югры. «Военнослужащий обратился в Сургутскую травматологическую больницу с тяжелым свищевым остеомиелитом предплечья и крупным дефектом кости — семь сантиметров. Рука утратила двигательную функцию, в перспективе — ампутация. Однако травматологии под руководством Сергея Глиняного приняли решение поэтапно восстанавливать конечность», — написано в telegram-канале ведомства. Сначала югорчанину удалили пораженный участок кости, после установили временный имплантат, обеспечивающий антибактериальную активность и механическую поддержку, а далее в предплечье пересалили фрагмент кости из голени. Сейчас с ним все в порядке, однако еще идет восстановительный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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