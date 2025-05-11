Врачи Сургута спасли руку участника СВО от ампутации

Участник СВО обратился к врачам Сургутской травматологической больницы из-за тяжелого свищевого остеомиелита предплечья. В процессе обследования медработники обнаружили еще и крупный дефект кости в семь сантиметров, из-за чего военнослужащему грозила ампутация. Несмотря на это, благодаря профессионализму врачей, руку удалось спасти, сообщили в правительстве Югры.
«Военнослужащий обратился в Сургутскую травматологическую больницу с тяжелым свищевым остеомиелитом предплечья и крупным дефектом кости — семь сантиметров. Рука утратила двигательную функцию, в перспективе — ампутация. Однако травматологии под руководством Сергея Глиняного приняли решение поэтапно восстанавливать конечность», — написано в telegram-канале ведомства.
Сначала югорчанину удалили пораженный участок кости, после установили временный имплантат, обеспечивающий антибактериальную активность и механическую поддержку, а далее в предплечье пересалили фрагмент кости из голени. Сейчас с ним все в порядке, однако еще идет восстановительный период.
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