11 мая 2025
10 мая 2025

Эксперты раскрыли, когда курганцы будут зарабатывать по 100 тысяч рублей

Половина курганцев через пять лет смогут зарабатывать по 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Регион лидирует по темпам роста зарплат
Регион лидирует по темпам роста зарплат Фото:

Примерно через пять лет половина жителей Курганской области станут получать зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные исследования.

«Через 4,8 года половина населения Курганской области будет получать 100 000 рублей в месяц. Эти данные рассчитаны с учетом покупательной способности жителей в регионе», — передает РИА Новости со ссылкой на свое исследование.

Уточняется, что 75% жителей области смогут получать по 100 тысяч в месяц через 7,5 лет. В настоящее время регион является лидером в стране по темпам роста уровня оплаты труда.

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Примерно через пять лет половина жителей Курганской области станут получать зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные исследования. «Через 4,8 года половина населения Курганской области будет получать 100 000 рублей в месяц. Эти данные рассчитаны с учетом покупательной способности жителей в регионе», — передает РИА Новости со ссылкой на свое исследование. Уточняется, что 75% жителей области смогут получать по 100 тысяч в месяц через 7,5 лет. В настоящее время регион является лидером в стране по темпам роста уровня оплаты труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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