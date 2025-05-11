Эксперты раскрыли, когда курганцы будут зарабатывать по 100 тысяч рублей

Регион лидирует по темпам роста зарплат
Примерно через пять лет половина жителей Курганской области станут получать зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные исследования.
«Через 4,8 года половина населения Курганской области будет получать 100 000 рублей в месяц. Эти данные рассчитаны с учетом покупательной способности жителей в регионе», — передает РИА Новости со ссылкой на свое исследование.
Уточняется, что 75% жителей области смогут получать по 100 тысяч в месяц через 7,5 лет. В настоящее время регион является лидером в стране по темпам роста уровня оплаты труда.
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