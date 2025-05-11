В Москву пригласили более 150 стран на встречу по безопасности

Более 150 государств и свыше 20 международных организаций приглашены принять участие в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится в Москве с 27 по 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности Российской Федерации. Председательствовать на форуме будет секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума — вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости.
Международная встреча высоких представителей по вопросам безопасности проводится Советом безопасности РФ ежегодно с 2010 года. Форум считается важной международной площадкой для обмена мнениями по вопросам обеспечения безопасности в мире и укрепления взаимодействия между странами-партнерами. Среди ключевых тем обсуждения — совместная борьба с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также другими актуальными вызовами и угрозами современности.
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