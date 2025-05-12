Экономике России понадобится минимум 2,6 млн рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В стране дефицит рабочих
В стране дефицит рабочих Фото:

Экономике России необходимы около 2,6 млн рабочих рук. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ).

«Потребность российских компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%. Им требуется до 2,6 млн человек», — передает газета «Известия» со ссылкой на исследование.

Уточняется, что в обрабатывающей отрасли не хватает 391 тысячи сотрудников, а в торговле 347 тысяч работников. Дефицит кадров на транспорте составил 219 тысяч человек, указано в исследовании ВШЭ.

Ранее в России власти планировали решить вопрос дефицита кадров, в частности, из-за оттока рабочих мигрантов. Предлагалось увеличить количество дней сверхурочной работы, а также снизить барьеры при приеме на работу и увольнении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экономике России необходимы около 2,6 млн рабочих рук. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ). «Потребность российских компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%. Им требуется до 2,6 млн человек», — передает газета «Известия» со ссылкой на исследование. Уточняется, что в обрабатывающей отрасли не хватает 391 тысячи сотрудников, а в торговле 347 тысяч работников. Дефицит кадров на транспорте составил 219 тысяч человек, указано в исследовании ВШЭ. Ранее в России власти планировали решить вопрос дефицита кадров, в частности, из-за оттока рабочих мигрантов. Предлагалось увеличить количество дней сверхурочной работы, а также снизить барьеры при приеме на работу и увольнении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...