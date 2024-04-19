Власти хотят заставить россиян работать больше из-за уезжающих мигрантов

«Ведомости»: РСПП предложил увеличить переработки для борьбы с дефицитом кадров
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Кадровый голод в России происходит, в частности, из-за оттока мигрантов Фото:

В России власти планируют решить вопрос дефицита кадров, в частности, из-за оттока рабочих мигрантов. Так, предлагается увеличить количество дней сверхурочной работы, а также снизить барьеры при приеме на работу и увольнении.

«РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей — прим. URA.RU) предложил установить возможность увеличения количества дней сверхурочной работы подряд», — заявила управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина «Ведомостям».

Уточняется, что на данный момент, согласно Трудовому кодексу, переработки могут составлять по четыре часа в течение двух дней. По словам Москвиной, увеличение времени переработки позволит сократить потребность в кадрах.

Также власти обсуждают снижение барьеров при трудоустройстве и увольнении с работы. Всего РСПП направил порядка 40 различных предложений по преодолению кадрового голода в Минэкономики и Минтруда, передает газета.

Летом 2023 года сообщалось, что дефицит кадров в России достиг рекорда 1996 года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к 2030 году российской экономике понадобятся дополнительно два миллиона специалистов, пишет MK.RU. Также нехватка работников произошла из-за оттока мигрантов из страны. Бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидз в разговоре с URA.RU заявил, что эту проблему можно решить, если внедрить специальные экзамены для иностранных рабочих.

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В России власти планируют решить вопрос дефицита кадров, в частности, из-за оттока рабочих мигрантов. Так, предлагается увеличить количество дней сверхурочной работы, а также снизить барьеры при приеме на работу и увольнении. «РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей — прим. URA.RU) предложил установить возможность увеличения количества дней сверхурочной работы подряд», — заявила управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина «Ведомостям». Уточняется, что на данный момент, согласно Трудовому кодексу, переработки могут составлять по четыре часа в течение двух дней. По словам Москвиной, увеличение времени переработки позволит сократить потребность в кадрах. Также власти обсуждают снижение барьеров при трудоустройстве и увольнении с работы. Всего РСПП направил порядка 40 различных предложений по преодолению кадрового голода в Минэкономики и Минтруда, передает газета. Летом 2023 года сообщалось, что дефицит кадров в России достиг рекорда 1996 года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к 2030 году российской экономике понадобятся дополнительно два миллиона специалистов, пишет MK.RU. Также нехватка работников произошла из-за оттока мигрантов из страны. Бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидз в разговоре с URA.RU заявил, что эту проблему можно решить, если внедрить специальные экзамены для иностранных рабочих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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