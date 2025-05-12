Подростка задержали за подготовку теракта в Кузбассе

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Возбуждено уголовное дело за подготовку теракта
Возбуждено уголовное дело за подготовку теракта Фото:

В Новокузнецке Кемеровской области был задержан подросток, который планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата. Об этом рассказали в управлении ФСБ по региону.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации "Легион "Свобода России" (признан террористическим и запрещен на территории РФ)», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что житель планировал совершение террористического акта взрывом СВУ в военном комиссариате.

В отношении него возбуждено уголовное дело за приготовление к террористическому акту. Суд постановил заключить его под стражу.

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В Новокузнецке Кемеровской области был задержан подросток, который планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата. Об этом рассказали в управлении ФСБ по региону. «Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации "Легион "Свобода России" (признан террористическим и запрещен на территории РФ)», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что житель планировал совершение террористического акта взрывом СВУ в военном комиссариате. В отношении него возбуждено уголовное дело за приготовление к террористическому акту. Суд постановил заключить его под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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