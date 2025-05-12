Подростка задержали за подготовку теракта в Кузбассе

В Новокузнецке Кемеровской области был задержан подросток, который планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата. Об этом рассказали в управлении ФСБ по региону.
«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации "Легион "Свобода России" (признан террористическим и запрещен на территории РФ)», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что житель планировал совершение террористического акта взрывом СВУ в военном комиссариате.
В отношении него возбуждено уголовное дело за приготовление к террористическому акту. Суд постановил заключить его под стражу.
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