По обвинению в коррупции задержан министр транспорта Бурятии

В Бурятии задержан министр транспорта по подозрению в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Борьба с коррупцией остается ключевым приоритетом работы правительства
Борьба с коррупцией остается ключевым приоритетом работы правительства Фото:

Правоохранительные органы задержали главу транспортного ведомства республики Александра Гоге в рамках антикоррупционного расследования. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков.

«Мы его [задержания] ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность — это та работа, которая требует тишины», — передает telegram-канал правительства Бурятии слова Сухорукова. Он также заявил, что власти региона активно сотрудничали со следствием в ходе подготовки операции. 

Чиновник также назвал коррупционные преступления предательством, особенно в условиях СВО, пообещав, что все виновные понесут заслуженное наказание. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией остается ключевым приоритетом работы правительства.

Ранее в коррупции был замешан экс-глава МЧС Самарской области. Он признал вину в получении 25 млн рублей взяток. Расследование установило, что Олег Бойко систематически брал деньги от компании «Витязь» за покровительство в вопросах пожарной безопасности. Теперь генерал сотрудничает со следствием по делу о коррупции в особо крупном размере, сообщает издание «Ридус».

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Правоохранительные органы задержали главу транспортного ведомства республики Александра Гоге в рамках антикоррупционного расследования. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков. «Мы его [задержания] ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность — это та работа, которая требует тишины», — передает telegram-канал правительства Бурятии слова Сухорукова. Он также заявил, что власти региона активно сотрудничали со следствием в ходе подготовки операции.  Чиновник также назвал коррупционные преступления предательством, особенно в условиях СВО, пообещав, что все виновные понесут заслуженное наказание. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией остается ключевым приоритетом работы правительства. Ранее в коррупции был замешан экс-глава МЧС Самарской области. Он признал вину в получении 25 млн рублей взяток. Расследование установило, что Олег Бойко систематически брал деньги от компании «Витязь» за покровительство в вопросах пожарной безопасности. Теперь генерал сотрудничает со следствием по делу о коррупции в особо крупном размере, сообщает издание «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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