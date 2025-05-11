В Пермский край из Кыргызстана привезли 4,4 тонны свежей клубники

Сотрудники Россельхознадзора провели инспекцию первой поставки свежей клубники из Кыргызстана, поступившей на территорию Пермского края. По информации, предоставленной региональным управлением ведомства, общий объем ввезенной ягоды составил 4,4 тонны.
«После прибытия груза специалисты осуществили отбор проб для лабораторного анализа, а также проверили сопроводительные документы. Результаты исследований, проведенных Пермским филиалом ФГБУ „ВНИИКР“, подтвердили отсутствие карантинных вредителей в партии клубники», — сказано на официальном сайте Управления Россельхознадзора.
В отношении данной продукции были оформлены соответствующие акты карантинного фитосанитарного контроля. Это позволило разрешить реализацию свежих ягод в торговых сетях Пермского края.
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