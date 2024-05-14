14 мая 2024

Курганские власти продают здание, в котором был психоневрологический интернат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, палата, больничная палата, больница, больничная койка
Здание психоневрологического интерната под Курганом оценили почти в миллион рублей Фото:

В Курганской области продают здание в деревне Галишово, в котором располагался психоневрологический интернат. В имущественный комплекс стоимостью около миллиона рублей также входят земельные участки, котельная и скважина. Об этом сообщается на одной из площадок по продаже недвижимости.

«Нежилое здание психоневрологического интерната площадью 560,1 квадратный метр в деревне Галишово, ул. Октябрьская, д. 20. Начальная цена: 920 000 рублей», — говорится в аукционной документации.

В стоимость также входят два земельных участка общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. Артезианская скважина на 27 метров и здание котельной. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июня. Аукцион запланирован на 13 июня.

Изначально данное здание строилось в качестве детского сада, однако по назначению не использовалось. Впоследствии в нем долгие годы размещался один из корпусов Галишовского психоневрологического интерната. После того, как пациентов и сотрудников перевели в село Утятское, недвижимость была приватизирована местными властями.

Власти продают здание, в котором был психоневрологический интернат
Власти продают здание, в котором был психоневрологический интернат
Фото:
Стоимость недвижимости оценивается в 920 тысяч рублей
Стоимость недвижимости оценивается в 920 тысяч рублей
Фото:
В имущественный комплекс входят земельные участки площадью около четырех тысяч квадратов
В имущественный комплекс входят земельные участки площадью около четырех тысяч квадратов
Фото:
Также в стоимость включены здание котельной и артезианская скважина до 27 метров
Также в стоимость включены здание котельной и артезианская скважина до 27 метров
Фото:
Изначально объект строился под детский сад, но спустя годы был переоборудован под корпус Галишовского ПНИ
Изначально объект строился под детский сад, но спустя годы был переоборудован под корпус Галишовского ПНИ
Фото:

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В Курганской области продают здание в деревне Галишово, в котором располагался психоневрологический интернат. В имущественный комплекс стоимостью около миллиона рублей также входят земельные участки, котельная и скважина. Об этом сообщается на одной из площадок по продаже недвижимости. «Нежилое здание психоневрологического интерната площадью 560,1 квадратный метр в деревне Галишово, ул. Октябрьская, д. 20. Начальная цена: 920 000 рублей», — говорится в аукционной документации. В стоимость также входят два земельных участка общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. Артезианская скважина на 27 метров и здание котельной. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июня. Аукцион запланирован на 13 июня. Изначально данное здание строилось в качестве детского сада, однако по назначению не использовалось. Впоследствии в нем долгие годы размещался один из корпусов Галишовского психоневрологического интерната. После того, как пациентов и сотрудников перевели в село Утятское, недвижимость была приватизирована местными властями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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