Курганские власти продают здание, в котором был психоневрологический интернат. Фото

15 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Здание психоневрологического интерната под Курганом оценили почти в миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области продают здание в деревне Галишово, в котором располагался психоневрологический интернат. В имущественный комплекс стоимостью около миллиона рублей также входят земельные участки, котельная и скважина. Об этом сообщается на одной из площадок по продаже недвижимости. «Нежилое здание психоневрологического интерната площадью 560,1 квадратный метр в деревне Галишово, ул. Октябрьская, д. 20. Начальная цена: 920 000 рублей», — говорится в аукционной документации. В стоимость также входят два земельных участка общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. Артезианская скважина на 27 метров и здание котельной. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июня. Аукцион запланирован на 13 июня. Изначально данное здание строилось в качестве детского сада, однако по назначению не использовалось. Впоследствии в нем долгие годы размещался один из корпусов Галишовского психоневрологического интерната. После того, как пациентов и сотрудников перевели в село Утятское, недвижимость была приватизирована местными властями. Власти продают здание, в котором был психоневрологический интернат Фото: сайт торгов Стоимость недвижимости оценивается в 920 тысяч рублей Фото: сайт торгов В имущественный комплекс входят земельные участки площадью около четырех тысяч квадратов Фото: сайт торгов Также в стоимость включены здание котельной и артезианская скважина до 27 метров Фото: сайт торгов Изначально объект строился под детский сад, но спустя годы был переоборудован под корпус Галишовского ПНИ Фото: сайт торгов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области продают здание в деревне Галишово, в котором располагался психоневрологический интернат. В имущественный комплекс стоимостью около миллиона рублей также входят земельные участки, котельная и скважина. Об этом сообщается на одной из площадок по продаже недвижимости. «Нежилое здание психоневрологического интерната площадью 560,1 квадратный метр в деревне Галишово, ул. Октябрьская, д. 20. Начальная цена: 920 000 рублей», — говорится в аукционной документации. В стоимость также входят два земельных участка общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. Артезианская скважина на 27 метров и здание котельной. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июня. Аукцион запланирован на 13 июня. Изначально данное здание строилось в качестве детского сада, однако по назначению не использовалось. Впоследствии в нем долгие годы размещался один из корпусов Галишовского психоневрологического интерната. После того, как пациентов и сотрудников перевели в село Утятское, недвижимость была приватизирована местными властями.