В Курганской области продают здание в деревне Галишово, в котором располагался психоневрологический интернат. В имущественный комплекс стоимостью около миллиона рублей также входят земельные участки, котельная и скважина. Об этом сообщается на одной из площадок по продаже недвижимости.
«Нежилое здание психоневрологического интерната площадью 560,1 квадратный метр в деревне Галишово, ул. Октябрьская, д. 20. Начальная цена: 920 000 рублей», — говорится в аукционной документации.
В стоимость также входят два земельных участка общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. Артезианская скважина на 27 метров и здание котельной. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июня. Аукцион запланирован на 13 июня.
Изначально данное здание строилось в качестве детского сада, однако по назначению не использовалось. Впоследствии в нем долгие годы размещался один из корпусов Галишовского психоневрологического интерната. После того, как пациентов и сотрудников перевели в село Утятское, недвижимость была приватизирована местными властями.
Власти продают здание, в котором был психоневрологический интернат
Фото: сайт торгов
Стоимость недвижимости оценивается в 920 тысяч рублей
Фото: сайт торгов
В имущественный комплекс входят земельные участки площадью около четырех тысяч квадратов
Фото: сайт торгов
Также в стоимость включены здание котельной и артезианская скважина до 27 метров
Фото: сайт торгов
Изначально объект строился под детский сад, но спустя годы был переоборудован под корпус Галишовского ПНИ
Фото: сайт торгов
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В Курганской области продают здание в деревне Галишово, в котором располагался психоневрологический интернат. В имущественный комплекс стоимостью около миллиона рублей также входят земельные участки, котельная и скважина. Об этом сообщается на одной из площадок по продаже недвижимости. «Нежилое здание психоневрологического интерната площадью 560,1 квадратный метр в деревне Галишово, ул. Октябрьская, д. 20. Начальная цена: 920 000 рублей», — говорится в аукционной документации. В стоимость также входят два земельных участка общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. Артезианская скважина на 27 метров и здание котельной. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июня. Аукцион запланирован на 13 июня. Изначально данное здание строилось в качестве детского сада, однако по назначению не использовалось. Впоследствии в нем долгие годы размещался один из корпусов Галишовского психоневрологического интерната. После того, как пациентов и сотрудников перевели в село Утятское, недвижимость была приватизирована местными властями.