Тюменский бизнесмен выкупила бывшее здание психинтерната под Курганом

Курганские власти продали бывшее здание психоневрологического интерната в деревне Галишово. Имущественный комплекс стоимостью около миллиона рублей выкупила бизнесмен из Тюмени. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа местных жителей.
«В Галишово продали один из бывших корпусов психоневрологического интерната. Недвижимость выкупила предпринимательница из Тюмени», — сообщил источник.
Информация подтверждается данными из протокола аукциона. Согласно нему, победителем торгов за 919 тысяч рублей стала индивидуальный предприниматель Ирина Первухина. Она стала владельцем имущественного комплекса: здания на 560 квадратов, земельных участков, котельной и скважины.
В советские годы здание в деревне Галишово строилось в качестве детского сада, однако по назначению использовалось недолго. После этого оно было переоборудовано под слабый корпус психоневрологического интерната. После того как почти всех пациентов перевезли в другие отделения и учреждения. Имущественный комплекс был выставлен на приватизацию в конце 2023 года.
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