11 мая 2025
10 мая 2025

Жителей Салехарда оповестят сирены и громкоговорители

В Салехарде 13 мая проведут проверку систем оповещения населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Громкоговорители и сирены проверят в Салехарде 13 мая
Громкоговорители и сирены проверят в Салехарде 13 мая Фото:

В Салехарде 13 мая 2025 года пройдет плановая проверка системы оповещения населения с использованием громкоговорителей и электросирен. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«13 мая 2025 года в период с 10:00 до 10:10 минут местного времени будет проведена плановая проверка работоспособности муниципальной системы оповещения населения городского округа город Салехард», — сообщили на официальном сайте окружной столицы. Будут задействованы громкоговорители и электросирены.

Власти города просят жителей сохранять спокойствие и напоминают, что включение сирен и громкоговорителей в указанный промежуток времени связано исключительно с технической проверкой оборудования. Подобные мероприятия проводятся регулярно для своевременного информирования граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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В Салехарде 13 мая 2025 года пройдет плановая проверка системы оповещения населения с использованием громкоговорителей и электросирен. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «13 мая 2025 года в период с 10:00 до 10:10 минут местного времени будет проведена плановая проверка работоспособности муниципальной системы оповещения населения городского округа город Салехард», — сообщили на официальном сайте окружной столицы. Будут задействованы громкоговорители и электросирены. Власти города просят жителей сохранять спокойствие и напоминают, что включение сирен и громкоговорителей в указанный промежуток времени связано исключительно с технической проверкой оборудования. Подобные мероприятия проводятся регулярно для своевременного информирования граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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