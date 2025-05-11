Жителей Салехарда оповестят сирены и громкоговорители

В Салехарде 13 мая 2025 года пройдет плановая проверка системы оповещения населения с использованием громкоговорителей и электросирен. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«13 мая 2025 года в период с 10:00 до 10:10 минут местного времени будет проведена плановая проверка работоспособности муниципальной системы оповещения населения городского округа город Салехард», — сообщили на официальном сайте окружной столицы. Будут задействованы громкоговорители и электросирены.
Власти города просят жителей сохранять спокойствие и напоминают, что включение сирен и громкоговорителей в указанный промежуток времени связано исключительно с технической проверкой оборудования. Подобные мероприятия проводятся регулярно для своевременного информирования граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!