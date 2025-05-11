Врачи Центра Илизарова приняли участие на крупнейшем мировом конгрессе по костно-суставной инфекции, который проходит раз в пять лет в Стамбуле (Турция). Как сообщили в пресс-службе НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова, III Международное консенсусное совещание по инфекциям (ICMI) собрало более 1300 экспертов из 150 стран мира.
Совещания проходили с 8 по 10 мая. «Я невероятно счастлив принять участие в самой авторитетной конференции по костно-суставной инфекции, кроме того большая честь быть первым председателем от нашего учреждения на данной встрече. Выражаем слова благодарности в адрес организатора конференции, признанного мирового лидера по лечению костно-суставной инфекции Джавада Парвизи за доверие, выраженное врачам Центра Илизарова», — рассказал руководитель Клиники костно-суставной инфекции НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова, д.м.н. Артем Ермаков.
Международное совещание ICMI проводится в формате онлайн-голосования экспертов по ключевым вопросам профилактики, диагностики, хирургического лечения и антимикробной терапии. Миссия общества ICMI заключается в объединении ведущих специалистов для создания актуальных рекомендаций, которые призваны повысить качество диагностики и лечения пациентов с костно-суставными инфекциями по всему миру.
Ранее специалисты Центра Илизарова активно делились своими наработками с зарубежными коллегами: в Кургане проходят обучение врачи из Бангладеша, а в апреле представитель центра выступал с докладом в Багдаде. Центр также сотрудничает с медиками из Беларуси и других стран, что способствует распространению российского опыта в области лечения на международном уровне.
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