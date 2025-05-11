11 мая 2025
10 мая 2025

Бастрыкин взялся за скандал с флагом с символикой СССР в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил провести проверку после скандала с флагом с символикой СССР в Сургуте
Бастрыкин поручил провести проверку после скандала с флагом с символикой СССР в Сургуте Фото:

Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту инцидента с жителем Лянтора, которому запретили участвовать в Бессмертном полке из-за флага с символикой СССР.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах и о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

Сам же лянторец опроверг свою причастность к экстремистским группировкам и в частности к «Гражданам СССР» (признана экстремистской и запрещена на территории России». Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети.

«Вы меня ещё к „Аль-Каиде“ (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ) приплетите! Я патриот своей страны! Я россиянин! Я за Россию! И никогда не был в этих экстремистских сообществах! К данным ячейкам не имею никакого отношения! Сейчас этот чиновник утверждает, что его спровоцировали, хотя в точности наоборот — я был с ребёнком, и мне не нужно было скандалов. Это ведь его слова, что герб СССР — экстремистская символика! Теперь переворачивают с ног на голову! Чтоб сделать меня крайним. Идиотизм!» — написал Андрей Лавр в своем аккаунте в социальной сети.

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Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту инцидента с жителем Лянтора, которому запретили участвовать в Бессмертном полке из-за флага с символикой СССР. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах и о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». Сам же лянторец опроверг свою причастность к экстремистским группировкам и в частности к «Гражданам СССР» (признана экстремистской и запрещена на территории России». Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети. «Вы меня ещё к „Аль-Каиде“ (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ) приплетите! Я патриот своей страны! Я россиянин! Я за Россию! И никогда не был в этих экстремистских сообществах! К данным ячейкам не имею никакого отношения! Сейчас этот чиновник утверждает, что его спровоцировали, хотя в точности наоборот — я был с ребёнком, и мне не нужно было скандалов. Это ведь его слова, что герб СССР — экстремистская символика! Теперь переворачивают с ног на голову! Чтоб сделать меня крайним. Идиотизм!» — написал Андрей Лавр в своем аккаунте в социальной сети.
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