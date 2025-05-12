В Екатеринбурге арестовали хама на Mercedes, который вырубил курьера на улице

12 мая 2025 в 18:09 Размер текста - 17 +

Тимур Мусаев признал свою вину Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета Водитель Mercedes вырубил курьера в Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу водителя черного Mercedes Тимура Мусаева, который ударил курьера Наталью Ф. у торгового центра Veer Mall. Свою вину фигурант признал, передает корреспондент URA.RU. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мусаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 июля», — сказал судья. Инцидент произошел 9 мая. Наталья приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ, но якобы перегородила дорогу иномарке. Между Мусаевым и ей произошел конфликт. Предварительно, мужчина дважды ударил девушку и разбил ей телефон. У нее сотрясение мозга. На следующий день Мусаева доставили в отдел полиции. Ему вменили ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Позже выяснилось, что он уже становился фигурантом громкого дела. В конце 2010-го он выстрелил из травматического пистолета водителю грейдера, который хотел вытащить фуру из сугроба. За это Мусаева отправили за решетку на 2,5 года. Он говорил, что конфликт спровоцировал его оппонент на национальной почве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу водителя черного Mercedes Тимура Мусаева, который ударил курьера Наталью Ф. у торгового центра Veer Mall. Свою вину фигурант признал, передает корреспондент URA.RU. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мусаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 июля», — сказал судья. Инцидент произошел 9 мая. Наталья приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ, но якобы перегородила дорогу иномарке. Между Мусаевым и ей произошел конфликт. Предварительно, мужчина дважды ударил девушку и разбил ей телефон. У нее сотрясение мозга. На следующий день Мусаева доставили в отдел полиции. Ему вменили ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Позже выяснилось, что он уже становился фигурантом громкого дела. В конце 2010-го он выстрелил из травматического пистолета водителю грейдера, который хотел вытащить фуру из сугроба. За это Мусаева отправили за решетку на 2,5 года. Он говорил, что конфликт спровоцировал его оппонент на национальной почве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.