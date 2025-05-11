11 мая 2025

В ХМАО бывший сотрудник ГАИ заплатит миллион рублей за полученные взятки

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Экс-сотрудник ГАИ получил 15 лет колонии за взятки
Экс-сотрудник ГАИ получил 15 лет колонии за взятки Фото:

В Сургутском районе бывший сотрудник ДПС получил 15 лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей за взятки. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры ХМАО.

«Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на шесть лет», — сообщает telegram-канал надзорного ведомства.

Суд установил, что югорчанин с 2019 по 2021 годы брал взятки от автовладельцев и за это не составлял на них протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма взяток составила 160 тысяч рублей.

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В Сургутском районе бывший сотрудник ДПС получил 15 лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей за взятки. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры ХМАО. «Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на шесть лет», — сообщает telegram-канал надзорного ведомства. Суд установил, что югорчанин с 2019 по 2021 годы брал взятки от автовладельцев и за это не составлял на них протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма взяток составила 160 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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