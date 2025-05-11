В ХМАО бывший сотрудник ГАИ заплатит миллион рублей за полученные взятки

В Сургутском районе бывший сотрудник ДПС получил 15 лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей за взятки. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры ХМАО.
«Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на шесть лет», — сообщает telegram-канал надзорного ведомства.
Суд установил, что югорчанин с 2019 по 2021 годы брал взятки от автовладельцев и за это не составлял на них протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма взяток составила 160 тысяч рублей.
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