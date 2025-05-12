Курганца с кровавой жертвой на руках задержали полицейские

В Кургане сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство. Инцидент произошел поздним вечером 5 мая, когда 36-летний мужчина после ссоры с сожительницей нанес ей ножевые ранения в подъезде жилого дома. Потом злоумышленник взял ее на руки и вынес на улицу. Об этом сообщает полиция Курганской области.
Гражданин вместе с сожительницей распивал спиртное в гостях у родственников. В ходе застолья между ними возник конфликт, который продолжился уже за пределами квартиры. «Покидая квартиру, гражданин взял с собой нож, и когда они вместе с женщиной вышли в подъезд, нанес ей удары. Потерпевшая начала терять сознание. Злоумышленник взял ее на руки и вынес на улицу, где их заметили очевидцы, которые вызвали полицию», — сообщило ведомство. В настоящее время пострадавшая госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый был задержан полицейскими и дал признательные показания, орудие преступления у него изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно закону, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Курганской области уже фиксировались похожие случаи: 13 апреля в Шадринске после совместного употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт, который закончился убийством. Тогда подозреваемого также быстро задержали сотрудники полиции, а по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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