В Екатеринбурге на три дня закроют несколько улиц. Карта

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Екатеринбурге 24 мая
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Четную сторону Экспо-бульвара закроют 22 мая
Четную сторону Экспо-бульвара закроют 22 мая Фото:

В районе МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на время подготовки и проведения Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» закроют несколько улиц. Ограничения будут вводиться с 22 по 25 мая. Сам марафон пройдет 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

«Первое ограничение на время подготовки мероприятия распространится только на четную сторону Экспо-бульвара (участок от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета). Проехать по ней будет нельзя с 10:00 22 мая до 00:01 25 мая. При этом нечетная сторона улицы останется открытой», — рассказали в администрации города. 

На время проведения забега 24 мая будут закрыты с 07:00 до 14:30: 

  • Экспо-бульвар (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);
  • улица Универсиады (от Экспо-бульвара до Новосинарского бульвара);
  • Новосинарский бульвар (от улицы Универсиады до Варшавской);
  • улица 100-летия Уральского университета (от Экспо-бульвара до Новосинарского).

На время перекрытия улиц в Новокольцовском микрорайоне также будет изменен маршрут общественного транспорта. Подробную информацию об этом в мэрии обещают дать позднее.  

Перекрытие улиц в Новокольцовском микрорайоне
Перекрытие улиц в Новокольцовском микрорайоне
Фото:

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В районе МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на время подготовки и проведения Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» закроют несколько улиц. Ограничения будут вводиться с 22 по 25 мая. Сам марафон пройдет 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  «Первое ограничение на время подготовки мероприятия распространится только на четную сторону Экспо-бульвара (участок от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета). Проехать по ней будет нельзя с 10:00 22 мая до 00:01 25 мая. При этом нечетная сторона улицы останется открытой», — рассказали в администрации города.  На время проведения забега 24 мая будут закрыты с 07:00 до 14:30:  На время перекрытия улиц в Новокольцовском микрорайоне также будет изменен маршрут общественного транспорта. Подробную информацию об этом в мэрии обещают дать позднее.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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