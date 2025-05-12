В районе МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на время подготовки и проведения Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» закроют несколько улиц. Ограничения будут вводиться с 22 по 25 мая. Сам марафон пройдет 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Первое ограничение на время подготовки мероприятия распространится только на четную сторону Экспо-бульвара (участок от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета). Проехать по ней будет нельзя с 10:00 22 мая до 00:01 25 мая. При этом нечетная сторона улицы останется открытой», — рассказали в администрации города.
На время проведения забега 24 мая будут закрыты с 07:00 до 14:30:
- Экспо-бульвар (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);
- улица Универсиады (от Экспо-бульвара до Новосинарского бульвара);
- Новосинарский бульвар (от улицы Универсиады до Варшавской);
- улица 100-летия Уральского университета (от Экспо-бульвара до Новосинарского).
На время перекрытия улиц в Новокольцовском микрорайоне также будет изменен маршрут общественного транспорта. Подробную информацию об этом в мэрии обещают дать позднее.
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