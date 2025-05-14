Дегустация «парфюма Победы», мастер-классы и мельница на Аркаиме: что ждет челябинцев на «Ночь музеев». Афиша

Акция «Ночь музеев» в Челябинске пройдет 17 и 18 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастер-класс по рисованию портрета в Eleven Bar. Екатеринбург, хобби, рисование, мастер класс, досуг, отдых, художественная школа
На «Ночи музеев» челябинцев ждут мастер-классы, квесты и интерактивные экскурсии Фото:

В Челябинске и области 17 и 18 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году под лозунгом «Герои» свои двери для горожан распахнут не только музеи, но и театр, арт-пространство и даже древний Аркаим. Площадки подготовили спецпрограммы — ночные экскурсии, интерактивные квесты, мастер-классы и необычные перформансы до поздней ночи. О самых интересных мероприятиях «Ночи музеев» — в материале URA.RU.

Государственный исторический музей Южного Урала

В Историческом музее 17 мая с 18:00 до 22:30 пройдет программа «От мифов до реальности. Герой каждый из нас». Посетителей ждет тур по выставкам, интерактивные программы, театрализованные перформансы и творческие мастер-классы. Вечер украсит выступление музыкальных коллективов под открытым небом. Стоимость билета для взрослых — 400 рублей, для детей от 6 лет — 200 рублей.

Музей изобразительных искусств

Музей искусств 17 мая представит ключевой проект — выставку «Повесть о войне. 80-летию Великой Победы посвящается».

Открытие фестиваля Денис Мацуев представляет. Челябинск
В музее изобразительных искусств пройдет лекция-концерт
Фото:

С 12:00 до 22:00 в Александровском зале пройдут экскурсии, лекция-концерт с участием челябинского симфонического оркестра, поэтические чтения и читка пьесы от молодежного театра. В Златоустовском зале гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию открыток, рисунку углем, росписи тельняшек и линогравюре. Также удастся посетить необычную лекцию-дегустацию «Парфюмерия Победы». Каслинский зал предложит экскурсии и квесты, лекции о военном искусстве и моноспектакль по стихам Николая Рубцова. Стоимость входного билета — 200 рублей, на отдельные мероприятия билеты приобретаются дополнительно.

Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» на Лесопарковой

В творческом пространстве 17 мая проведут серию творческих лекций и мастер-классов. В 12:00 начнется лекция о коллекционерах искусства, в 15:00 — детский мастер-класс по созданию аппликаций с художницей Миланой Чемодановой, а в 17:00 все желающие смогут попробовать свои силы в создании картины из текстурной пасты. Завершит программу в 19:00 лекция «Мода власти…», где стилист расскажет, как костюм создавал образы исторических героев. Стоимость участия — от 500 рублей.

Театр кукол

Алексей Текслер на открытии Театра кукол после капитального ремонта. Челябинск
В Кукольном театре посетителей проведут за кулисы
Фото:

Кукольный театр 17 мая в 21:00 и 23:00 приглашает на ночные экскурсии по закулисью. Участников ждет знакомство с легендарными спектаклями, возможность подержать в руках театральные реликвии и раскрыть секреты оживления кукол. Стоимость — 500 рублей.

Там же 18 мая в 18:00 пройдет околотеатральная игра, где каждый сможет выбрать роль: стать зрителем-наблюдателем или активным участником командного соревнования против команды актеров. В любой момент можно изменить статус — из наблюдателя превратиться в игрока. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Музей-заповедник «Аркаим»

Открытие археологического проекта «Аркаим – древнее наследие Урала» в Музее истории и археологии Урала. Екатеринбург
На «Аркаиме» гостей ждут шатровая мельница, новые экскурсии, перфоманс и концерт
Фото:

«Ночь музеев» пройдет также и в Челябинской области. Известный музей-заповедник «Аркаим» присоединится к акции с 11:00 до позднего вечера. Впервые для посетителей откроется шатровая мельница. Гости также смогут посетить новую экспозицию «Иткуль. Искусство зауральских металлургов», ленд-парк и другие экскурсионные объекты.

Вечерняя программа включит в себя концерт «Уральского диксиленда Игоря Бурко», иммерсивный перформанс от студии «М-театр» и примеры джаз-рока. Завершится ночь неформальным общением с сотрудниками заповедника — археологами, экскурсоводами и научными сотрудниками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске и области 17 и 18 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году под лозунгом «Герои» свои двери для горожан распахнут не только музеи, но и театр, арт-пространство и даже древний Аркаим. Площадки подготовили спецпрограммы — ночные экскурсии, интерактивные квесты, мастер-классы и необычные перформансы до поздней ночи. О самых интересных мероприятиях «Ночи музеев» — в материале URA.RU. В Историческом музее 17 мая с 18:00 до 22:30 пройдет программа «От мифов до реальности. Герой каждый из нас». Посетителей ждет тур по выставкам, интерактивные программы, театрализованные перформансы и творческие мастер-классы. Вечер украсит выступление музыкальных коллективов под открытым небом. Стоимость билета для взрослых — 400 рублей, для детей от 6 лет — 200 рублей. Музей искусств 17 мая представит ключевой проект — выставку «Повесть о войне. 80-летию Великой Победы посвящается». С 12:00 до 22:00 в Александровском зале пройдут экскурсии, лекция-концерт с участием челябинского симфонического оркестра, поэтические чтения и читка пьесы от молодежного театра. В Златоустовском зале гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию открыток, рисунку углем, росписи тельняшек и линогравюре. Также удастся посетить необычную лекцию-дегустацию «Парфюмерия Победы». Каслинский зал предложит экскурсии и квесты, лекции о военном искусстве и моноспектакль по стихам Николая Рубцова. Стоимость входного билета — 200 рублей, на отдельные мероприятия билеты приобретаются дополнительно. В творческом пространстве 17 мая проведут серию творческих лекций и мастер-классов. В 12:00 начнется лекция о коллекционерах искусства, в 15:00 — детский мастер-класс по созданию аппликаций с художницей Миланой Чемодановой, а в 17:00 все желающие смогут попробовать свои силы в создании картины из текстурной пасты. Завершит программу в 19:00 лекция «Мода власти…», где стилист расскажет, как костюм создавал образы исторических героев. Стоимость участия — от 500 рублей. Кукольный театр 17 мая в 21:00 и 23:00 приглашает на ночные экскурсии по закулисью. Участников ждет знакомство с легендарными спектаклями, возможность подержать в руках театральные реликвии и раскрыть секреты оживления кукол. Стоимость — 500 рублей. Там же 18 мая в 18:00 пройдет околотеатральная игра, где каждый сможет выбрать роль: стать зрителем-наблюдателем или активным участником командного соревнования против команды актеров. В любой момент можно изменить статус — из наблюдателя превратиться в игрока. Участие бесплатное, но необходима регистрация. «Ночь музеев» пройдет также и в Челябинской области. Известный музей-заповедник «Аркаим» присоединится к акции с 11:00 до позднего вечера. Впервые для посетителей откроется шатровая мельница. Гости также смогут посетить новую экспозицию «Иткуль. Искусство зауральских металлургов», ленд-парк и другие экскурсионные объекты. Вечерняя программа включит в себя концерт «Уральского диксиленда Игоря Бурко», иммерсивный перформанс от студии «М-театр» и примеры джаз-рока. Завершится ночь неформальным общением с сотрудниками заповедника — археологами, экскурсоводами и научными сотрудниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...