Дегустация «парфюма Победы», мастер-классы и мельница на Аркаиме: что ждет челябинцев на «Ночь музеев». Афиша

Акция «Ночь музеев» в Челябинске пройдет 17 и 18 мая

14 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

На «Ночи музеев» челябинцев ждут мастер-классы, квесты и интерактивные экскурсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске и области 17 и 18 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году под лозунгом «Герои» свои двери для горожан распахнут не только музеи, но и театр, арт-пространство и даже древний Аркаим. Площадки подготовили спецпрограммы — ночные экскурсии, интерактивные квесты, мастер-классы и необычные перформансы до поздней ночи. О самых интересных мероприятиях «Ночи музеев» — в материале URA.RU. Государственный исторический музей Южного Урала В Историческом музее 17 мая с 18:00 до 22:30 пройдет программа «От мифов до реальности. Герой каждый из нас». Посетителей ждет тур по выставкам, интерактивные программы, театрализованные перформансы и творческие мастер-классы. Вечер украсит выступление музыкальных коллективов под открытым небом. Стоимость билета для взрослых — 400 рублей, для детей от 6 лет — 200 рублей. Музей изобразительных искусств Музей искусств 17 мая представит ключевой проект — выставку «Повесть о войне. 80-летию Великой Победы посвящается». В музее изобразительных искусств пройдет лекция-концерт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 12:00 до 22:00 в Александровском зале пройдут экскурсии, лекция-концерт с участием челябинского симфонического оркестра, поэтические чтения и читка пьесы от молодежного театра. В Златоустовском зале гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию открыток, рисунку углем, росписи тельняшек и линогравюре. Также удастся посетить необычную лекцию-дегустацию «Парфюмерия Победы». Каслинский зал предложит экскурсии и квесты, лекции о военном искусстве и моноспектакль по стихам Николая Рубцова. Стоимость входного билета — 200 рублей, на отдельные мероприятия билеты приобретаются дополнительно. Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» на Лесопарковой В творческом пространстве 17 мая проведут серию творческих лекций и мастер-классов. В 12:00 начнется лекция о коллекционерах искусства, в 15:00 — детский мастер-класс по созданию аппликаций с художницей Миланой Чемодановой, а в 17:00 все желающие смогут попробовать свои силы в создании картины из текстурной пасты. Завершит программу в 19:00 лекция «Мода власти…», где стилист расскажет, как костюм создавал образы исторических героев. Стоимость участия — от 500 рублей. Театр кукол В Кукольном театре посетителей проведут за кулисы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кукольный театр 17 мая в 21:00 и 23:00 приглашает на ночные экскурсии по закулисью. Участников ждет знакомство с легендарными спектаклями, возможность подержать в руках театральные реликвии и раскрыть секреты оживления кукол. Стоимость — 500 рублей. Там же 18 мая в 18:00 пройдет околотеатральная игра, где каждый сможет выбрать роль: стать зрителем-наблюдателем или активным участником командного соревнования против команды актеров. В любой момент можно изменить статус — из наблюдателя превратиться в игрока. Участие бесплатное, но необходима регистрация. Музей-заповедник «Аркаим» На «Аркаиме» гостей ждут шатровая мельница, новые экскурсии, перфоманс и концерт Фото: Анна Майорова © URA.RU «Ночь музеев» пройдет также и в Челябинской области. Известный музей-заповедник «Аркаим» присоединится к акции с 11:00 до позднего вечера. Впервые для посетителей откроется шатровая мельница. Гости также смогут посетить новую экспозицию «Иткуль. Искусство зауральских металлургов», ленд-парк и другие экскурсионные объекты. Вечерняя программа включит в себя концерт «Уральского диксиленда Игоря Бурко», иммерсивный перформанс от студии «М-театр» и примеры джаз-рока. Завершится ночь неформальным общением с сотрудниками заповедника — археологами, экскурсоводами и научными сотрудниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске и области 17 и 18 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году под лозунгом «Герои» свои двери для горожан распахнут не только музеи, но и театр, арт-пространство и даже древний Аркаим. Площадки подготовили спецпрограммы — ночные экскурсии, интерактивные квесты, мастер-классы и необычные перформансы до поздней ночи. О самых интересных мероприятиях «Ночи музеев» — в материале URA.RU. В Историческом музее 17 мая с 18:00 до 22:30 пройдет программа «От мифов до реальности. Герой каждый из нас». Посетителей ждет тур по выставкам, интерактивные программы, театрализованные перформансы и творческие мастер-классы. Вечер украсит выступление музыкальных коллективов под открытым небом. Стоимость билета для взрослых — 400 рублей, для детей от 6 лет — 200 рублей. Музей искусств 17 мая представит ключевой проект — выставку «Повесть о войне. 80-летию Великой Победы посвящается». С 12:00 до 22:00 в Александровском зале пройдут экскурсии, лекция-концерт с участием челябинского симфонического оркестра, поэтические чтения и читка пьесы от молодежного театра. В Златоустовском зале гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию открыток, рисунку углем, росписи тельняшек и линогравюре. Также удастся посетить необычную лекцию-дегустацию «Парфюмерия Победы». Каслинский зал предложит экскурсии и квесты, лекции о военном искусстве и моноспектакль по стихам Николая Рубцова. Стоимость входного билета — 200 рублей, на отдельные мероприятия билеты приобретаются дополнительно. В творческом пространстве 17 мая проведут серию творческих лекций и мастер-классов. В 12:00 начнется лекция о коллекционерах искусства, в 15:00 — детский мастер-класс по созданию аппликаций с художницей Миланой Чемодановой, а в 17:00 все желающие смогут попробовать свои силы в создании картины из текстурной пасты. Завершит программу в 19:00 лекция «Мода власти…», где стилист расскажет, как костюм создавал образы исторических героев. Стоимость участия — от 500 рублей. Кукольный театр 17 мая в 21:00 и 23:00 приглашает на ночные экскурсии по закулисью. Участников ждет знакомство с легендарными спектаклями, возможность подержать в руках театральные реликвии и раскрыть секреты оживления кукол. Стоимость — 500 рублей. Там же 18 мая в 18:00 пройдет околотеатральная игра, где каждый сможет выбрать роль: стать зрителем-наблюдателем или активным участником командного соревнования против команды актеров. В любой момент можно изменить статус — из наблюдателя превратиться в игрока. Участие бесплатное, но необходима регистрация. «Ночь музеев» пройдет также и в Челябинской области. Известный музей-заповедник «Аркаим» присоединится к акции с 11:00 до позднего вечера. Впервые для посетителей откроется шатровая мельница. Гости также смогут посетить новую экспозицию «Иткуль. Искусство зауральских металлургов», ленд-парк и другие экскурсионные объекты. Вечерняя программа включит в себя концерт «Уральского диксиленда Игоря Бурко», иммерсивный перформанс от студии «М-театр» и примеры джаз-рока. Завершится ночь неформальным общением с сотрудниками заповедника — археологами, экскурсоводами и научными сотрудниками.