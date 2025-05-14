В Челябинске и области 17 и 18 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году под лозунгом «Герои» свои двери для горожан распахнут не только музеи, но и театр, арт-пространство и даже древний Аркаим. Площадки подготовили спецпрограммы — ночные экскурсии, интерактивные квесты, мастер-классы и необычные перформансы до поздней ночи. О самых интересных мероприятиях «Ночи музеев» — в материале URA.RU.
Государственный исторический музей Южного Урала
В Историческом музее 17 мая с 18:00 до 22:30 пройдет программа «От мифов до реальности. Герой каждый из нас». Посетителей ждет тур по выставкам, интерактивные программы, театрализованные перформансы и творческие мастер-классы. Вечер украсит выступление музыкальных коллективов под открытым небом. Стоимость билета для взрослых — 400 рублей, для детей от 6 лет — 200 рублей.
Музей изобразительных искусств
Музей искусств 17 мая представит ключевой проект — выставку «Повесть о войне. 80-летию Великой Победы посвящается».
С 12:00 до 22:00 в Александровском зале пройдут экскурсии, лекция-концерт с участием челябинского симфонического оркестра, поэтические чтения и читка пьесы от молодежного театра. В Златоустовском зале гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию открыток, рисунку углем, росписи тельняшек и линогравюре. Также удастся посетить необычную лекцию-дегустацию «Парфюмерия Победы». Каслинский зал предложит экскурсии и квесты, лекции о военном искусстве и моноспектакль по стихам Николая Рубцова. Стоимость входного билета — 200 рублей, на отдельные мероприятия билеты приобретаются дополнительно.
Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» на Лесопарковой
В творческом пространстве 17 мая проведут серию творческих лекций и мастер-классов. В 12:00 начнется лекция о коллекционерах искусства, в 15:00 — детский мастер-класс по созданию аппликаций с художницей Миланой Чемодановой, а в 17:00 все желающие смогут попробовать свои силы в создании картины из текстурной пасты. Завершит программу в 19:00 лекция «Мода власти…», где стилист расскажет, как костюм создавал образы исторических героев. Стоимость участия — от 500 рублей.
Театр кукол
Кукольный театр 17 мая в 21:00 и 23:00 приглашает на ночные экскурсии по закулисью. Участников ждет знакомство с легендарными спектаклями, возможность подержать в руках театральные реликвии и раскрыть секреты оживления кукол. Стоимость — 500 рублей.
Там же 18 мая в 18:00 пройдет околотеатральная игра, где каждый сможет выбрать роль: стать зрителем-наблюдателем или активным участником командного соревнования против команды актеров. В любой момент можно изменить статус — из наблюдателя превратиться в игрока. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Музей-заповедник «Аркаим»
«Ночь музеев» пройдет также и в Челябинской области. Известный музей-заповедник «Аркаим» присоединится к акции с 11:00 до позднего вечера. Впервые для посетителей откроется шатровая мельница. Гости также смогут посетить новую экспозицию «Иткуль. Искусство зауральских металлургов», ленд-парк и другие экскурсионные объекты.
Вечерняя программа включит в себя концерт «Уральского диксиленда Игоря Бурко», иммерсивный перформанс от студии «М-театр» и примеры джаз-рока. Завершится ночь неформальным общением с сотрудниками заповедника — археологами, экскурсоводами и научными сотрудниками.
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