Экс-главу ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом приговорили к 20 годам

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Экс-глава УГИБДД по Ставрополью не признал вину в получении взяток
Экс-глава УГИБДД по Ставрополью не признал вину в получении взяток Фото:

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии вынес приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, осудив его на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима за создание преступного сообщества и получение взяток. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.

В ходе судебного процесса Сафонов не признал свою вину. «Назначить Сафонову наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в 100 млн рублей», — сказал судья, передает ТАСС. Кроме того, экс-главе УГИБДД запрещено на 12 лет занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти.

Гособвинение настаивало на более строгом наказании, предлагая приговорить Сафонова к 24 годам заключения и штрафу в 100 миллионов рублей, а также лишить его всех государственных регалий и прав на занятие должностей. Однако защита утверждала, что в ходе судебного разбирательства не было представлено достаточно доказательств причастности Сафонова к преступлениям.

Сам Сафонов в своем выступлении, длившемся более 15 часов, акцентировал внимание на несостоятельности обвинений, указывая на противоречия в материалах дела и заявляя о своей невиновности. В заключительном слове он выразил уверенность в справедливости судебной системы и попросил оправдать его.

Ранее Промышленный районный суд Ставрополья изъял имущество бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Об этом сообщала пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Алексей Сафонов прославился тем, что во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз, а позднее в его владении был найден еще 21 дом.

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Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии вынес приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, осудив его на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима за создание преступного сообщества и получение взяток. Об этом сообщает корреспондент из зала суда. В ходе судебного процесса Сафонов не признал свою вину. «Назначить Сафонову наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в 100 млн рублей», — сказал судья, передает ТАСС. Кроме того, экс-главе УГИБДД запрещено на 12 лет занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти. Гособвинение настаивало на более строгом наказании, предлагая приговорить Сафонова к 24 годам заключения и штрафу в 100 миллионов рублей, а также лишить его всех государственных регалий и прав на занятие должностей. Однако защита утверждала, что в ходе судебного разбирательства не было представлено достаточно доказательств причастности Сафонова к преступлениям. Сам Сафонов в своем выступлении, длившемся более 15 часов, акцентировал внимание на несостоятельности обвинений, указывая на противоречия в материалах дела и заявляя о своей невиновности. В заключительном слове он выразил уверенность в справедливости судебной системы и попросил оправдать его. Ранее Промышленный районный суд Ставрополья изъял имущество бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Об этом сообщала пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Алексей Сафонов прославился тем, что во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз, а позднее в его владении был найден еще 21 дом.
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