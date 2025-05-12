Источник рассказал о видео с места убийства пермячки, которую нашли на заборе. Фото

Пермские следователи изучают видео с места убийства 18-летней девушки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Видеозапись с места трагедии оказалась не четкой
Видеозапись с места трагедии оказалась не четкой Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

В расследовании убийства 18-летней пермячки есть сложности, связанные с качеством видео записи c камеры охраны бара. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, картинка на камерах наблюдения «прыгающая и не четкая», а сама запись местами прерывается.

«Картинка не четкая, кадры прыгают. Сама запись местами прерывается. Туалет, куда ушла погибшая перед тем как пропасть, находится вне зоны камер наблюдения. Само место, где был обнаружен труп тоже», — сообщил источник URA.RU.

На месте преступления работает корреспондент URA.RU. Он отмечает, что в здании есть вторая дверь, через которую, возможно и вышла девушка. А этажность помещения может ставить под сомнение первоначальную версию, что девушка могла упасть сверху.

Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Место, где произошла трагедия
Место, где произошла трагедия
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В расследовании убийства 18-летней пермячки есть сложности, связанные с качеством видео записи c камеры охраны бара. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, картинка на камерах наблюдения «прыгающая и не четкая», а сама запись местами прерывается. «Картинка не четкая, кадры прыгают. Сама запись местами прерывается. Туалет, куда ушла погибшая перед тем как пропасть, находится вне зоны камер наблюдения. Само место, где был обнаружен труп тоже», — сообщил источник URA.RU. На месте преступления работает корреспондент URA.RU. Он отмечает, что в здании есть вторая дверь, через которую, возможно и вышла девушка. А этажность помещения может ставить под сомнение первоначальную версию, что девушка могла упасть сверху. Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...