В расследовании убийства 18-летней пермячки есть сложности, связанные с качеством видео записи c камеры охраны бара. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, картинка на камерах наблюдения «прыгающая и не четкая», а сама запись местами прерывается.
«Картинка не четкая, кадры прыгают. Сама запись местами прерывается. Туалет, куда ушла погибшая перед тем как пропасть, находится вне зоны камер наблюдения. Само место, где был обнаружен труп тоже», — сообщил источник URA.RU.
На месте преступления работает корреспондент URA.RU. Он отмечает, что в здании есть вторая дверь, через которую, возможно и вышла девушка. А этажность помещения может ставить под сомнение первоначальную версию, что девушка могла упасть сверху.
Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
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