Бастрыкин запросил доклад о гибели пермячки на заборе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале следкома РФ. Труп нашли насаженным на забор у одного из баров в парке «Счастье есть».
«В социальных сетях сообщается о гибели девушки в Перми, тело которой было обнаружено около одного из баров. По данным в интернете, перед трагедией девушку преследовали мигранты, которые, возможно угрожали ей совершением преступления против половой свободы. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Тело девушки из деревни Мокино обнаружили ночью 11 мая, очевидцы сначала приняли его за манекен. В полиции заявили, что в деле отсутствует криминальная составляющая, произошел несчастный случай. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.
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