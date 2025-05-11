11 мая 2025

Бастрыкин запросил доклад о гибели пермячки на заборе

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки
Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале следкома РФ. Труп нашли насаженным на забор у одного из баров в парке «Счастье есть».

«В социальных сетях сообщается о гибели девушки в Перми, тело которой было обнаружено около одного из баров. По данным в интернете, перед трагедией девушку преследовали мигранты, которые, возможно угрожали ей совершением преступления против половой свободы. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Тело девушки из деревни Мокино обнаружили ночью 11 мая, очевидцы сначала приняли его за манекен. В полиции заявили, что в деле отсутствует криминальная составляющая, произошел несчастный случай. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели девушки в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале следкома РФ. Труп нашли насаженным на забор у одного из баров в парке «Счастье есть». «В социальных сетях сообщается о гибели девушки в Перми, тело которой было обнаружено около одного из баров. По данным в интернете, перед трагедией девушку преследовали мигранты, которые, возможно угрожали ей совершением преступления против половой свободы. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Тело девушки из деревни Мокино обнаружили ночью 11 мая, очевидцы сначала приняли его за манекен. В полиции заявили, что в деле отсутствует криминальная составляющая, произошел несчастный случай. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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