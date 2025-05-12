Володин раскрыл, почему проблему с электросамокатами нельзя решить сразу

Володин предложил провести тестовое регулирование электросамокатов в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Володин назвал недостаточно качественными предлагаемые правительством решения по самокатам
Володин назвал недостаточно качественными предлагаемые правительством решения по самокатам Фото:

Проблему с электросамокатами нельзя эффективно решить во всех регионах сразу, поскольку у каждого субъекта РФ есть свои особенности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин и отметил, что появилась идея провести эксперимент по регулированию этой сферы в Москве.

«Проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах, поэтому единый подход к ее решению не будет эффективным. Есть предложение в Москве провести эксперимент по регулированию в этой сфере», — сказал Володин. Его слова опубликованы на официальном сайте Госдумы.

Глава нижней палаты парламента также сказал, что озвученные ранее Минтрансом предложения не решают проблему, потому что между регионами большая разница. Володин подчеркнул: правительству стоит предлагать решения качественнее.

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Проблему с электросамокатами нельзя эффективно решить во всех регионах сразу, поскольку у каждого субъекта РФ есть свои особенности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин и отметил, что появилась идея провести эксперимент по регулированию этой сферы в Москве. «Проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах, поэтому единый подход к ее решению не будет эффективным. Есть предложение в Москве провести эксперимент по регулированию в этой сфере», — сказал Володин. Его слова опубликованы на официальном сайте Госдумы. Глава нижней палаты парламента также сказал, что озвученные ранее Минтрансом предложения не решают проблему, потому что между регионами большая разница. Володин подчеркнул: правительству стоит предлагать решения качественнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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