В Екатеринбурге собрали крупнейших кредиторов бизнеса: что их беспокоит

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошла встреча представителей микрофинансовых организаций (МФО), региональных гарантийных организаций (РГО) и центров «Мой бизнес» (ЦМБ). Это был «нулевой» день федерального форума «Финмаркет», который стартует 14 мая. Как передает корреспондент URA.RU, на площадке собрались более 100 участников из 45 регионов.
Перед началом встречи директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев рассказал о результатах помощи СОФПП в 2024 году. «Выдали 547 займов, почти 2 тысячи поручительств — на 15 миллиардов рублей. По объему поручительств мы вторые в России после Москвы. А по кредитам, выданным с нашей поддержкой, мы — первые», — отметил он.
Затем обсуждали главные вызовы, с которыми сталкиваются операторы поддержки предпринимательства. Так, представители РГО отметили рост проблемной задолженности по компаниям микробизнеса. «Мы чувствуем, что в текущих условиях микробизнес испытывает трудности с погашением привлеченных кредитов и поэтому важен диалог между бизнесом, банком и гарантийными организациями», — подчеркнула начальник фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Светлана Добровольская.
По словам исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд Ростовской Области» Романа Соина, основными проблемами РГО являются рост ключевой ставки и зависимость от ограниченного числа партнеров (одного-двух). «Что делать? Нужно разработать единый алгоритм действий РГО с учетом региональной специфики (риск-модель, тарифы, продукты, судебная практика)», — добавил Соин.
На других секциях сотрудники МФО обсудили госполитику в сфере предпринимательского финансирования и перспективы рынка. Представители ЦМБ узнали про новые инструменты цифровизации сервисов «Мой бизнес».
Министр инвестиций Свердловской области Вадим Третьяков рассказал, что Свердловская область стабильно входит в топ-5 регионов РФ по числу субъектов МСП. Их на Среднем Урале больше 200 тысяч. «Свердловская область — регион высокой деловой активности. В год проходит более 500 деловых событий. <...> У нас сильный деловой туризм — он растет благодаря развитой инфраструктуре», — отметил министр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!