Свердловчан массово госпитализируют из-за укусов клещей

В Свердловской области с начала сезона клещевой активности в медицинские учреждения с подозрением на энцефалит госпитализировано 14 человек, на боррелиоз — 36 пациентов, всего пострадало 7800 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«Случаи зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тысяч населения — в Слободо-Туринском, Пышминском ГО, Байкаловском МР, Алапаевском районе, Тугулымском ГО и Ирбитском МО», — говорится в сообщении.
В 2025 году на территории Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на площади 11400 гектаров. По состоянию на 12 мая обработано 2947,86 гектара.
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