12 мая 2025

Свердловчан массово госпитализируют из-за укусов клещей

50 свердловчан госпитализированы с подозрением на энцефалит и боррелиоз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клещи стали кусать свердловчан на 18% чаще, чем год назад
Клещи стали кусать свердловчан на 18% чаще, чем год назад Фото:

В Свердловской области с начала сезона клещевой активности в медицинские учреждения с подозрением на энцефалит госпитализировано 14 человек, на боррелиоз — 36 пациентов, всего пострадало 7800 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Случаи зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тысяч населения — в Слободо-Туринском, Пышминском ГО, Байкаловском МР, Алапаевском районе, Тугулымском ГО и Ирбитском МО», — говорится в сообщении.

В 2025 году на территории Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на площади 11400 гектаров. По состоянию на 12 мая обработано 2947,86 гектара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с начала сезона клещевой активности в медицинские учреждения с подозрением на энцефалит госпитализировано 14 человек, на боррелиоз — 36 пациентов, всего пострадало 7800 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «Случаи зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тысяч населения — в Слободо-Туринском, Пышминском ГО, Байкаловском МР, Алапаевском районе, Тугулымском ГО и Ирбитском МО», — говорится в сообщении. В 2025 году на территории Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на площади 11400 гектаров. По состоянию на 12 мая обработано 2947,86 гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...