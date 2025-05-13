Учительница в декрете сожгла пять машин Росгвардии на спецстоянке в Калуге

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Злоумышленница вела съемку на телефон
Злоумышленница вела съемку на телефон Фото:

В Калуге молодая мать (учительница в декрете) подожгла пять служебных автомобилей Росгвардии. Предварительно, девушка действовала по указке мошенников. Об этом сообщает Mash.

«27-летняя девушка пробралась на стоянку, облила машины бензином и подожгла их», — пишет telegram-канал Mash. Параллельно злоумышленница вела съемку на телефон. После совершения преступления она попыталась скрыться на собственном автомобиле Chevrolet Aveo. Покидая место преступления, подозреваемая сбила мужчину-пешехода. По словам очевидцев, после аварии девушка вышла из машины и избила пострадавшего. Тот был доставлен в медицинское учреждение.

Девушка была оперативно задержана сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время с ней работают представители спецслужб. Следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства произошедшего. Как сообщили правоохранительные органы, все машины — четыре «Лады Гранты» и один ВАЗ-2114 — полностью уничтожены огнем и восстановлению не подлежат.

По предварительным данным, мотивом преступления могли стать указания мошенников. Следствие рассматривает версию, что девушка действовала под психологическим давлением или по инструкции злоумышленников. Дома у нее остался трехмесячный ребенок.

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В Калуге молодая мать (учительница в декрете) подожгла пять служебных автомобилей Росгвардии. Предварительно, девушка действовала по указке мошенников. Об этом сообщает Mash. «27-летняя девушка пробралась на стоянку, облила машины бензином и подожгла их», — пишет telegram-канал Mash. Параллельно злоумышленница вела съемку на телефон. После совершения преступления она попыталась скрыться на собственном автомобиле Chevrolet Aveo. Покидая место преступления, подозреваемая сбила мужчину-пешехода. По словам очевидцев, после аварии девушка вышла из машины и избила пострадавшего. Тот был доставлен в медицинское учреждение. Девушка была оперативно задержана сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время с ней работают представители спецслужб. Следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства произошедшего. Как сообщили правоохранительные органы, все машины — четыре «Лады Гранты» и один ВАЗ-2114 — полностью уничтожены огнем и восстановлению не подлежат. По предварительным данным, мотивом преступления могли стать указания мошенников. Следствие рассматривает версию, что девушка действовала под психологическим давлением или по инструкции злоумышленников. Дома у нее остался трехмесячный ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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