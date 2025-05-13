Учительница в декрете сожгла пять машин Росгвардии на спецстоянке в Калуге

В Калуге молодая мать (учительница в декрете) подожгла пять служебных автомобилей Росгвардии. Предварительно, девушка действовала по указке мошенников. Об этом сообщает Mash.
«27-летняя девушка пробралась на стоянку, облила машины бензином и подожгла их», — пишет telegram-канал Mash. Параллельно злоумышленница вела съемку на телефон. После совершения преступления она попыталась скрыться на собственном автомобиле Chevrolet Aveo. Покидая место преступления, подозреваемая сбила мужчину-пешехода. По словам очевидцев, после аварии девушка вышла из машины и избила пострадавшего. Тот был доставлен в медицинское учреждение.
Девушка была оперативно задержана сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время с ней работают представители спецслужб. Следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства произошедшего. Как сообщили правоохранительные органы, все машины — четыре «Лады Гранты» и один ВАЗ-2114 — полностью уничтожены огнем и восстановлению не подлежат.
По предварительным данным, мотивом преступления могли стать указания мошенников. Следствие рассматривает версию, что девушка действовала под психологическим давлением или по инструкции злоумышленников. Дома у нее остался трехмесячный ребенок.
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