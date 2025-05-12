В Советском районе ХМАО полиция задержала местного жителя. Он в пьяном виде украл автомобиль у спавшего друга и поехал покупать алкоголь, сообщила окружная полиция на официальном сайте.
«Госавтоинспекторы в ночное время на улице Мира в городе Советский обратили внимание на автомобиль Nissan Almera без включенного света фар. Полицейские выяснили, что машину задержанный угнал у своего знакомого, с которым распивал спиртное в гостях. Когда владелец транспортного средства уснул, злоумышленник взял его ключи и поехал со своей подругой за алкоголем в магазин», — сообщили в ОМВД.
Водитель не отреагировал на требования сотрудников ГИБДД остановиться и пытался уехать от них на автомобиле. После задержания выяснилось, что он пьян. У мужчины не было водительских прав и документов на машину. Нарушителя привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения без права управления транспортными средствами.
Также ему грозит до пяти лет лишения свободы за угон. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за хищение и умышленное повреждение чужого имущества.
Мужчина полностью признал свою вину. Отдел дознания ОМВД по Советскому району окончил производство по уголовному делу, материалы будет рассматривать суд.
Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) житель Омской области угнал автомобиль с автомойки. Он перевернулся на дороге из Нефтеюганска в Мамонтово.
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