12 мая 2025

Пьяный житель ХМАО угнал машину для поездки за алкоголем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО угнал машину у спящего друга и поехал за бутылкой
Житель ХМАО угнал машину у спящего друга и поехал за бутылкой Фото:

В Советском районе ХМАО полиция задержала местного жителя. Он в пьяном виде украл автомобиль у спавшего друга и поехал покупать алкоголь, сообщила окружная полиция на официальном сайте.

«Госавтоинспекторы в ночное время на улице Мира в городе Советский обратили внимание на автомобиль Nissan Almera без включенного света фар. Полицейские выяснили, что машину задержанный угнал у своего знакомого, с которым распивал спиртное в гостях. Когда владелец транспортного средства уснул, злоумышленник взял его ключи и поехал со своей подругой за алкоголем в магазин», — сообщили в ОМВД.

Водитель не отреагировал на требования сотрудников ГИБДД остановиться и пытался уехать от них на автомобиле. После задержания выяснилось, что он пьян. У мужчины не было водительских прав и документов на машину. Нарушителя привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения без права управления транспортными средствами.

Также ему грозит до пяти лет лишения свободы за угон. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за хищение и умышленное повреждение чужого имущества.

Мужчина полностью признал свою вину. Отдел дознания ОМВД по Советскому району окончил производство по уголовному делу, материалы будет рассматривать суд.

Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) житель Омской области угнал автомобиль с автомойки. Он перевернулся на дороге из Нефтеюганска в Мамонтово.

Автомобиль, который украл пьяный житель ХМАО
Автомобиль, который украл пьяный житель ХМАО
Фото:

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В Советском районе ХМАО полиция задержала местного жителя. Он в пьяном виде украл автомобиль у спавшего друга и поехал покупать алкоголь, сообщила окружная полиция на официальном сайте. «Госавтоинспекторы в ночное время на улице Мира в городе Советский обратили внимание на автомобиль Nissan Almera без включенного света фар. Полицейские выяснили, что машину задержанный угнал у своего знакомого, с которым распивал спиртное в гостях. Когда владелец транспортного средства уснул, злоумышленник взял его ключи и поехал со своей подругой за алкоголем в магазин», — сообщили в ОМВД. Водитель не отреагировал на требования сотрудников ГИБДД остановиться и пытался уехать от них на автомобиле. После задержания выяснилось, что он пьян. У мужчины не было водительских прав и документов на машину. Нарушителя привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения без права управления транспортными средствами. Также ему грозит до пяти лет лишения свободы за угон. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за хищение и умышленное повреждение чужого имущества. Мужчина полностью признал свою вину. Отдел дознания ОМВД по Советскому району окончил производство по уголовному делу, материалы будет рассматривать суд. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) житель Омской области угнал автомобиль с автомойки. Он перевернулся на дороге из Нефтеюганска в Мамонтово.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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