Житель Омской области угнал автомобиль с автомойки в ХМАО и попал в ДТП. Видео

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Угонщик перевернулся на украденной с автомойки в ХМАО машине
Угонщик перевернулся на украденной с автомойки в ХМАО машине Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) житель Омской области угнал автомобиль с автомойки и перевернулся на дороге из Нефтеюганска в Мамонтово. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу на официальном сайте.

«Один из сотрудников автомойки, воспользовавшись отсутствием владельцев, решил прокатиться на автомобиле по ночному городу. Не справившись с управлением, он совершил дорожно-транспортное происшествие: машина перевернулась, а сам водитель получил травмы», — указано в публикации полиции.

Злоумышленником оказался 34-летний уроженец Омской области. Он работал на автомойке в Пыть-Яхе. Ранее мужчина был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у подозреваемого не было прав на управление машиной. После аварии его с травмами доставили в Пыть-Яхскую окружную клиническую больницу.

По данным ведомства, машина принадлежала одной из организаций города и была оставлена на обслуживание на автомойке. По факту угона полиция завела уголовное дело по статье 166 УК РФ. 

Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) угнал микроавтобус в поселке Солнечный Сургутского района, но не справился с управлением и врезался в ограждение. Полиция задержала подозреваемого: им оказался 23-летний югорчанин.

Житель Омской области перевернулся на угнанном автомобиле в ХМАО
Житель Омской области перевернулся на угнанном автомобиле в ХМАО
Фото:

Автор видео: УМВД России по ХМАО

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В Пыть-Яхе (ХМАО) житель Омской области угнал автомобиль с автомойки и перевернулся на дороге из Нефтеюганска в Мамонтово. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу на официальном сайте. «Один из сотрудников автомойки, воспользовавшись отсутствием владельцев, решил прокатиться на автомобиле по ночному городу. Не справившись с управлением, он совершил дорожно-транспортное происшествие: машина перевернулась, а сам водитель получил травмы», — указано в публикации полиции. Злоумышленником оказался 34-летний уроженец Омской области. Он работал на автомойке в Пыть-Яхе. Ранее мужчина был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у подозреваемого не было прав на управление машиной. После аварии его с травмами доставили в Пыть-Яхскую окружную клиническую больницу. По данным ведомства, машина принадлежала одной из организаций города и была оставлена на обслуживание на автомойке. По факту угона полиция завела уголовное дело по статье 166 УК РФ.  Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) угнал микроавтобус в поселке Солнечный Сургутского района, но не справился с управлением и врезался в ограждение. Полиция задержала подозреваемого: им оказался 23-летний югорчанин. Автор видео: УМВД России по ХМАО
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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