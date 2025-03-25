В Пыть-Яхе (ХМАО) житель Омской области угнал автомобиль с автомойки и перевернулся на дороге из Нефтеюганска в Мамонтово. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу на официальном сайте.
«Один из сотрудников автомойки, воспользовавшись отсутствием владельцев, решил прокатиться на автомобиле по ночному городу. Не справившись с управлением, он совершил дорожно-транспортное происшествие: машина перевернулась, а сам водитель получил травмы», — указано в публикации полиции.
Злоумышленником оказался 34-летний уроженец Омской области. Он работал на автомойке в Пыть-Яхе. Ранее мужчина был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у подозреваемого не было прав на управление машиной. После аварии его с травмами доставили в Пыть-Яхскую окружную клиническую больницу.
По данным ведомства, машина принадлежала одной из организаций города и была оставлена на обслуживание на автомойке. По факту угона полиция завела уголовное дело по статье 166 УК РФ.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) угнал микроавтобус в поселке Солнечный Сургутского района, но не справился с управлением и врезался в ограждение. Полиция задержала подозреваемого: им оказался 23-летний югорчанин.
Автор видео: УМВД России по ХМАО
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