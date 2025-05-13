Суд признал высказывания Лебедева и Дудя* порочащими честь Мизулиной

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В части материальных требований суд отказал в удовлетворении иска
В части материальных требований суд отказал в удовлетворении иска Фото:

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Лефортовский районный суд решил: иск удовлетворить частично», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Суд признал отдельные фразы, распространенные Лебедевым и Дудем, порочащими честь и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета. Суд обязал Юрия Дудя удалить соответствующий фрагмент из видеозаписи, а Артемия Лебедева — удалить аналогичные фразы из своих публикаций. В части материальных требований суд отказал в удовлетворении иска.

Иск был подан после выхода первого августа 2024 года интервью на YouTube-канале Юрия Дудя с участием Артемия Лебедева, где прозвучала критика в адрес Лиги безопасного интернета и ее руководителя. Мизулина потребовала признать определенные высказывания несоответствующими действительности и порочащими ее честь, а также взыскать с ответчиков 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее заседание откладывалось для проведения экспертизы, результаты которой подтвердили наличие порочащих высказываний. Адвокат Артемия Лебедева Калой Ахильгов отмечал, что его доверитель не признает претензии по иску.

*Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. «Лефортовский районный суд решил: иск удовлетворить частично», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Суд признал отдельные фразы, распространенные Лебедевым и Дудем, порочащими честь и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета. Суд обязал Юрия Дудя удалить соответствующий фрагмент из видеозаписи, а Артемия Лебедева — удалить аналогичные фразы из своих публикаций. В части материальных требований суд отказал в удовлетворении иска. Иск был подан после выхода первого августа 2024 года интервью на YouTube-канале Юрия Дудя с участием Артемия Лебедева, где прозвучала критика в адрес Лиги безопасного интернета и ее руководителя. Мизулина потребовала признать определенные высказывания несоответствующими действительности и порочащими ее честь, а также взыскать с ответчиков 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее заседание откладывалось для проведения экспертизы, результаты которой подтвердили наличие порочащих высказываний. Адвокат Артемия Лебедева Калой Ахильгов отмечал, что его доверитель не признает претензии по иску. *Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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