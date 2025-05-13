Суд признал высказывания Лебедева и Дудя* порочащими честь Мизулиной

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
«Лефортовский районный суд решил: иск удовлетворить частично», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Суд признал отдельные фразы, распространенные Лебедевым и Дудем, порочащими честь и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета. Суд обязал Юрия Дудя удалить соответствующий фрагмент из видеозаписи, а Артемия Лебедева — удалить аналогичные фразы из своих публикаций. В части материальных требований суд отказал в удовлетворении иска.
Иск был подан после выхода первого августа 2024 года интервью на YouTube-канале Юрия Дудя с участием Артемия Лебедева, где прозвучала критика в адрес Лиги безопасного интернета и ее руководителя. Мизулина потребовала признать определенные высказывания несоответствующими действительности и порочащими ее честь, а также взыскать с ответчиков 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее заседание откладывалось для проведения экспертизы, результаты которой подтвердили наличие порочащих высказываний. Адвокат Артемия Лебедева Калой Ахильгов отмечал, что его доверитель не признает претензии по иску.
*Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.