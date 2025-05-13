La Repubblica: Папа Римский Лев XIV посетит Украину

Папа Римский Лев XIV может посетить Украину с первым папским визитом. Об этом пишет издание La Repubblica.
«Мировая пресса обсуждает, в какую страну с первым визитом может отправиться новый Папа Римский Лев XIV. Не исключено, что этой страной станет Украина», — говорится в материале. Там добавили, что президент Украины Владимир Зеленский уже пригласил Папу совершить «апостольский визит» в Киев, что, по его словам, подарит надежду украинскому народу.
Лев XIV ожидает, что его первые шаги будут определяться Государственным секретариатом. Среди первых стран посещения названы Турция, Украина и Перу. Предыдущий Папа Римский Франциск никогда не бывал на Украине.
В Ватикане 8 мая избрали нового Папу Римского — 69-летнего кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который выбрал имя Лев XIV. Он стал первым священником из США на этом посту. Поздравил его с назначением первым среди мировых лидеров американский президент Дональд Трамп.
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