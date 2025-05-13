La Repubblica: Папа Римский Лев XIV посетит Украину

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Лев XIV был избран Папой Римским 8 мая
Лев XIV был избран Папой Римским 8 мая Фото:

Папа Римский Лев XIV может посетить Украину с первым папским визитом. Об этом пишет издание La Repubblica.

«Мировая пресса обсуждает, в какую страну с первым визитом может отправиться новый Папа Римский Лев XIV. Не исключено, что этой страной станет Украина», — говорится в материале. Там добавили, что президент Украины Владимир Зеленский уже пригласил Папу совершить «апостольский визит» в Киев, что, по его словам, подарит надежду украинскому народу.

Лев XIV ожидает, что его первые шаги будут определяться Государственным секретариатом. Среди первых стран посещения названы Турция, Украина и Перу. Предыдущий Папа Римский Франциск никогда не бывал на Украине.

В Ватикане 8 мая избрали нового Папу Римского — 69-летнего кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который выбрал имя Лев XIV. Он стал первым священником из США на этом посту. Поздравил его с назначением первым среди мировых лидеров американский президент Дональд Трамп.

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Папа Римский Лев XIV может посетить Украину с первым папским визитом. Об этом пишет издание La Repubblica. «Мировая пресса обсуждает, в какую страну с первым визитом может отправиться новый Папа Римский Лев XIV. Не исключено, что этой страной станет Украина», — говорится в материале. Там добавили, что президент Украины Владимир Зеленский уже пригласил Папу совершить «апостольский визит» в Киев, что, по его словам, подарит надежду украинскому народу. Лев XIV ожидает, что его первые шаги будут определяться Государственным секретариатом. Среди первых стран посещения названы Турция, Украина и Перу. Предыдущий Папа Римский Франциск никогда не бывал на Украине. В Ватикане 8 мая избрали нового Папу Римского — 69-летнего кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который выбрал имя Лев XIV. Он стал первым священником из США на этом посту. Поздравил его с назначением первым среди мировых лидеров американский президент Дональд Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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