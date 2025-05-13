Свердловский «террорист» решил вернуть бывшую жену необычным способом

Житель Полевского (Свердловская область) получил условный срок за ложное сообщение о готовящемся взрыве в городской больнице, чтобы привлечь внимание бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского городского суда.
«В ноябре прошлого года полевчанин Андрей, будучи подшофе, на фоне семейных разногласий решил привлечь внимание бывшей супруги, работающей в больнице города. Но сделал это очень необычным образом. В ночное время мужчина позвонил на телефон „112“ и сообщил о готовящемся взрыве в Полевской городской больнице», — поделились в суде.
Лжеминера быстро нашли и возбудили против него уголовное дело. Суд учел смягчающие обстоятельства: у мужчины есть несовершеннолетний ребенок на иждивении, он ухаживает за престарелой матерью, а также характеризуется положительно по месту жительства и работы.
Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему запрещено менять место жительства и работы без уведомления инспекции, он обязан регулярно отмечаться у инспектора, посещать врача-нарколога и при необходимости проходить курс лечения.
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