Свердловский «террорист» решил вернуть бывшую жену необычным способом

Свердловчанину дали условный срок за лжеминирование больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Лжеминер раскаялся в содеянном (архивное фото)
Лжеминер раскаялся в содеянном (архивное фото) Фото:

Житель Полевского (Свердловская область) получил условный срок за ложное сообщение о готовящемся взрыве в городской больнице, чтобы привлечь внимание бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского городского суда.

«В ноябре прошлого года полевчанин Андрей, будучи подшофе, на фоне семейных разногласий решил привлечь внимание бывшей супруги, работающей в больнице города. Но сделал это очень необычным образом. В ночное время мужчина позвонил на телефон „112“ и сообщил о готовящемся взрыве в Полевской городской больнице», — поделились в суде.

Лжеминера быстро нашли и возбудили против него уголовное дело. Суд учел смягчающие обстоятельства: у мужчины есть несовершеннолетний ребенок на иждивении, он ухаживает за престарелой матерью, а также характеризуется положительно по месту жительства и работы.

Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему запрещено менять место жительства и работы без уведомления инспекции, он обязан регулярно отмечаться у инспектора, посещать врача-нарколога и при необходимости проходить курс лечения.

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Житель Полевского (Свердловская область) получил условный срок за ложное сообщение о готовящемся взрыве в городской больнице, чтобы привлечь внимание бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского городского суда. «В ноябре прошлого года полевчанин Андрей, будучи подшофе, на фоне семейных разногласий решил привлечь внимание бывшей супруги, работающей в больнице города. Но сделал это очень необычным образом. В ночное время мужчина позвонил на телефон „112“ и сообщил о готовящемся взрыве в Полевской городской больнице», — поделились в суде. Лжеминера быстро нашли и возбудили против него уголовное дело. Суд учел смягчающие обстоятельства: у мужчины есть несовершеннолетний ребенок на иждивении, он ухаживает за престарелой матерью, а также характеризуется положительно по месту жительства и работы. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему запрещено менять место жительства и работы без уведомления инспекции, он обязан регулярно отмечаться у инспектора, посещать врача-нарколога и при необходимости проходить курс лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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