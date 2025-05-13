ВС РФ разгромили цех сборки самоходных артиллерийских установок ВСУ

Российские войска нанесли удары по цеху сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана» и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок „Богдана“», — указано в официальном сообщении ведомства. Цитату приводит ТАСС. Там добавили, что также уничтожены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что бойцы группировки «Центр» полностью выбили противника из населенного пункта.
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