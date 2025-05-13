ВС РФ разгромили цех сборки самоходных артиллерийских установок ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удары по цеху сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана» и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок „Богдана“», — указано в официальном сообщении ведомства. Цитату приводит ТАСС. Там добавили, что также уничтожены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что бойцы группировки «Центр» полностью выбили противника из населенного пункта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска нанесли удары по цеху сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана» и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок „Богдана“», — указано в официальном сообщении ведомства. Цитату приводит ТАСС. Там добавили, что также уничтожены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах. Ранее стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что бойцы группировки «Центр» полностью выбили противника из населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...