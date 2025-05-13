РВ: бойцы группировки «Центр» освободили Миролюбовку в ДНР

Проведена зачистка населенного пункта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили населенный пункт Миролюбовку в ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Освободили Миролюбовку на Покровском направлении», — говорится в сообщении. Военкоры уточняют, что бойцы группировки «Центр» полностью выбили противника из населенного пункта. Проведена зачистка села.
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