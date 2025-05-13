РВ: бойцы группировки «Центр» освободили Миролюбовку в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проведена зачистка населенного пункта
Проведена зачистка населенного пункта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили населенный пункт Миролюбовку в ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Освободили Миролюбовку на Покровском направлении», — говорится в сообщении. Военкоры уточняют, что бойцы группировки «Центр» полностью выбили противника из населенного пункта. Проведена зачистка села.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ освободили населенный пункт Миролюбовку в ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Освободили Миролюбовку на Покровском направлении», — говорится в сообщении. Военкоры уточняют, что бойцы группировки «Центр» полностью выбили противника из населенного пункта. Проведена зачистка села.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...