В Екатеринбурге умерла пациентка частной клиники, возбуждено уголовное дело

Жительница Екатеринбурга скончалась из-за некачественного лечения в частной клинике города. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В средствах массовой информации сообщается, что жительнице Екатеринбурга, страдавшей тяжелым заболеванием, было оказано некачественное лечение медиками одной из частных клиник города. В марте текущего года женщина скончалась. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в следователи в своем telegram-канале.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела. Доклад об установленных обстоятельствах и расследовании должен будет предоставить руководитель СУ СК России по области Богдан Францишко.
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