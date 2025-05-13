13 мая 2025

Паслер решил избавить свердловчан от адских пробок

Заторы под Каменском-Уральским решат с помощью строительства нового путепровода
© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5, дорога
В районе Логиново появится новый путепровод, который избавит от вечных пробок (архивное фото) Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер анонсировал строительство путепровода через железную дорогу в районе Логиново, что позволит устранить многолетнюю проблему транспортных заторов на подъезде к Каменску-Уральскому. Работы по возведению путепровода начнутся уже в сентябре текущего года.

«Принято важное решение: путепроводу через железную дорогу в районе Логиново — быть. Уже в сентябре этого года приступим к работам. Вчера пообщался с жителями Каменска-Уральского. Свердловчане стоят в пробках на переезде часами, они растягиваются на десятки километров. Тратятся нервы и время», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Вопрос строительства путепровода ранее обсуждался с представителями Росавтодора, поскольку трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган относится к числу федеральных дорог и отличается высоким уровнем загруженности транспорта. «Этот острый вопрос я уже обсуждал с коллегами из Росавтодора, так как трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган является федеральной. Безусловно, федеральная дорога всегда загружена. Поэтому уже через несколько месяцев мы приступим к строительству, и, таким образом, проблема будет решена навсегда», — подчеркнул глава региона.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер анонсировал строительство путепровода через железную дорогу в районе Логиново, что позволит устранить многолетнюю проблему транспортных заторов на подъезде к Каменску-Уральскому. Работы по возведению путепровода начнутся уже в сентябре текущего года. «Принято важное решение: путепроводу через железную дорогу в районе Логиново — быть. Уже в сентябре этого года приступим к работам. Вчера пообщался с жителями Каменска-Уральского. Свердловчане стоят в пробках на переезде часами, они растягиваются на десятки километров. Тратятся нервы и время», — написал Паслер в своем telegram-канале. Вопрос строительства путепровода ранее обсуждался с представителями Росавтодора, поскольку трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган относится к числу федеральных дорог и отличается высоким уровнем загруженности транспорта. «Этот острый вопрос я уже обсуждал с коллегами из Росавтодора, так как трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган является федеральной. Безусловно, федеральная дорога всегда загружена. Поэтому уже через несколько месяцев мы приступим к строительству, и, таким образом, проблема будет решена навсегда», — подчеркнул глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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