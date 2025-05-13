13 мая 2025

Прокуратура взялась за уборку дорог в ЯНАО

Прокуратура начала наказывать коммунальщиков за плохие дороги в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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За плохие дороги начали штрафовать коммунальщиков
За плохие дороги начали штрафовать коммунальщиков Фото:

Надымская городская прокуратура (ЯНАО) приняла меры в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог в городе зимой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Состояние дорог в городе Надыме не отвечало предъявляемым требованиям закона. На отдельных участках, в том числе в жилых зонах имелась зимняя скользкость, часть дорог надлежащим образом не очищалась, что негативно сказывалось на безопасности дорожного движения», — сообщили в прокуратуре округа. Директор муниципального учреждения дважды привлечен к административной ответственности — его оштрафовали на общую сумму 40 тысяч рублей.

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Надымская городская прокуратура (ЯНАО) приняла меры в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог в городе зимой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «Состояние дорог в городе Надыме не отвечало предъявляемым требованиям закона. На отдельных участках, в том числе в жилых зонах имелась зимняя скользкость, часть дорог надлежащим образом не очищалась, что негативно сказывалось на безопасности дорожного движения», — сообщили в прокуратуре округа. Директор муниципального учреждения дважды привлечен к административной ответственности — его оштрафовали на общую сумму 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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