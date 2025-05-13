Прокуратура взялась за уборку дорог в ЯНАО

Надымская городская прокуратура (ЯНАО) приняла меры в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог в городе зимой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Состояние дорог в городе Надыме не отвечало предъявляемым требованиям закона. На отдельных участках, в том числе в жилых зонах имелась зимняя скользкость, часть дорог надлежащим образом не очищалась, что негативно сказывалось на безопасности дорожного движения», — сообщили в прокуратуре округа. Директор муниципального учреждения дважды привлечен к административной ответственности — его оштрафовали на общую сумму 40 тысяч рублей.
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