В Екатеринбурге дети мигрантов рвутся на экзамен по русскому

В Екатеринбурге количество детей мигрантов, подавших заявления на сдачу экзамена по русскому языку, перевалило за сотню. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования города.
«Заявления на участие в экзамене по русскому языку подали 108 детей из семей мигрантов. Проведение тестирования запланировано на базе восьми специализированных центров», — заявили в пресс-службе ведомства.
Начиная с апреля 2025 года, для зачисления в образовательные учреждения России все дети мигрантов будут обязаны пройти экзамен по русскому языку. Поступающим в первый класс необходимо продемонстрировать знание языка, правильно ответив на 90% вопросов теста. Для детей-иностранцев, претендующих на места со второго по пятый класс, установлено требование успешно выполнить не менее 18 из 20 заданий. При поступлении в шестой-девятый классы необходимо дать правильные ответы на 20 из 22 вопросов, а для кандидатов в десятый-одиннадцатый классы — на 22 из 24.
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