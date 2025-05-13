Платное участие, врачи и металлоискатели: что нужно знать о «Майской прогулке» в Екатеринбурге

На старте «Майской прогулки» в Екатеринбурге установят металлоискатели

14 мая 2025 в 13:41 Размер текста - 17 +

Каждому участнику выдадут карту, на которой волонтеры будут ставить отметки о пройденном отрезке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 18 мая пройдет «Майская прогулка». Ожидается, что в мероприятии поучаствуют 13 тысяч человек. Сколько стоит вход, где искать старт, по каким маршрутам будут гулять горожане — в инструкции URA.RU. Стоимость участия Нужно предварительно зарегистрироваться: указать предпочитаемую дистанцию, инициалы, пол, дату рождения, электронную почту, телефон, место работы или учебы. Можно пройти регистрацию заранее, а в день старта прийти с распечатанной и подписанной анкетой и вручить ее организаторам либо подойти в шатер регистрации, заполнить анкету, оплатить оргвзнос. Участие платное: взрослые — 500 рублей, дети — 250 рублей, в день мероприятия цена на взрослый билет вырастает до 600 рублей. Место старта Впервые участников соберут на стадионе Уральского федерального университета (ул. Коминтерна, 4). Здесь разместятся фотозоны, активности, розыгрыши призов, мерч, пункт посткроссинга. Фото: организаторы «Майской прогулки» Что взять с собой Пластырь, легкий перекус, воду, солнцезащитный крем и дождевик. На контрольных пунктах (КП) также будет бесплатное питье, наливать воду в свою тару не запрещено, можно будет купить чай или еду. На точках по маршруту установят туалеты. Как правильно одеться Одежда светлая и закрытая, нужно заправить футболку в штаны, штаны в носки. Открытые участки следует обработать средством от комаров и клещей. Стоит соблюдать принцип многослойности: футболка или термобелье, следом флисовая кофта и сверху ветровка, одежда не должна сковывать движения. С собой можно взять шарф и легкую шапку, головной убор должен быть в любом случае. На ноги лучше надеть беговые кроссовки или треккинговые ботинки, никакой новой обуви. Носки — из неопрена или мембраны, будет отлично, если с собой будет запасная пара. О чем нельзя забывать Перед маршрутом участнику выдадут карту. На каждом контрольном пункте ставят отметки. Безопасность На контрольных пунктах будут дежурить медики и скорая помощь. Если кому-то станет плохо вне КП, нужно позвонить организаторам: +7 (343) 290-60-17. Участников просят отнестись с пониманием к пропуску на старт — там будут стоять металлоискатели. «Исетский променад» (14 км) Вариант подойдет для семей с детьми, пенсионеров и занятых людей. Путь пройдет от УрФУ — мимо Дендропарка — Блюхера — Первомайская — Харитоновский парк — ККТ «Космос» — Дворец игровых видов спорта — Макаровский мост — Театр драмы — Исторический сквер — набережная Исеть — Куйбышева — парк Павлика Морозова — Метеогорка — Бажова — Малышева — Восточная — Ленина — УрФУ. Начало — с 11:00 до 13:00, финиш — с 12:00 до 21:00. Фото: организаторы «Майской прогулки» «Шарташская кругосветка» (17 км) Горожане пойдут от УрФУ по Комсомольской — Блюхера — вход в Шарташский лесопарк — вдоль западного, южного и восточного берегов озера Шарташ — поселок Изоплит. На контрольном пункте участники развернутся и пройдут по тропе здоровья вдоль южного берега Шарташа — «Каменные палатки» — Малышева — УрФУ. Стартовать можно с 9.00 до 12.00, финишировать — с 12.00 до 21.00. Фото: организаторы «Майской прогулки» «В район Новокольцовский» (33 км) Путь пройдет через леса, парки и новые районы Екатеринбурга. Маршрут построен по улице Комсомольская — Синие камни — лес восточной части Санаторного лесопарка — Компрессорный — новый кампус УрФУ в Новокольцовском. Здесь можно будет передохнуть, а следом возвращаться в город: через Птицефабрику, Карасьеозерский лесопарк, парк Лесоводов, парк Маяковского, Метеогорку. Участников приглашают на старт с 8.00 до 11.00, финиш пройдет ориентировочно с 12.00 до 21.00. Фото: организаторы «Майской прогулки» «Классика» (50 км) Маршрут рассчитан на подготовленных людей. Участникам предстоит преодолеть маршрут УрФУ — Софьи Ковалевской — Академическая — Комсомольская — Блюхера — вход в Шарташский лесопарк — западный, южный и восточный берег Шарташа — поселок Изоплит — Жулановский пруд — технопарк «Университетский» — Санаторный лесопарк — Сарапульский кордон — Компрессорный район — новый кампус УрФУ — микрорайон Птицефабрика — Карасьеозерский лесопарк — парк Лесоводов — парк Маяковского — Метеогорка — УрФУ. Сбор пройдет с 7:00 до 9:00, финиш — с 12:00 до 21:00. Фото: организаторы «Майской прогулки» Что получат финалисты Организаторы напоминают, что «Майская прогулка» — это не соревнование, поэтому следует идти в комфортном для себя темпе. Всем прошедшим маршруты вручат знак «Майской прогулки». После можно выпить чай с пряниками и оставить отзыв в специальной книге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 18 мая пройдет «Майская прогулка». Ожидается, что в мероприятии поучаствуют 13 тысяч человек. Сколько стоит вход, где искать старт, по каким маршрутам будут гулять горожане — в инструкции URA.RU. Нужно предварительно зарегистрироваться: указать предпочитаемую дистанцию, инициалы, пол, дату рождения, электронную почту, телефон, место работы или учебы. Можно пройти регистрацию заранее, а в день старта прийти с распечатанной и подписанной анкетой и вручить ее организаторам либо подойти в шатер регистрации, заполнить анкету, оплатить оргвзнос. Участие платное: взрослые — 500 рублей, дети — 250 рублей, в день мероприятия цена на взрослый билет вырастает до 600 рублей. Впервые участников соберут на стадионе Уральского федерального университета (ул. Коминтерна, 4). Здесь разместятся фотозоны, активности, розыгрыши призов, мерч, пункт посткроссинга. Пластырь, легкий перекус, воду, солнцезащитный крем и дождевик. На контрольных пунктах (КП) также будет бесплатное питье, наливать воду в свою тару не запрещено, можно будет купить чай или еду. На точках по маршруту установят туалеты. Одежда светлая и закрытая, нужно заправить футболку в штаны, штаны в носки. Открытые участки следует обработать средством от комаров и клещей. Стоит соблюдать принцип многослойности: футболка или термобелье, следом флисовая кофта и сверху ветровка, одежда не должна сковывать движения. С собой можно взять шарф и легкую шапку, головной убор должен быть в любом случае. На ноги лучше надеть беговые кроссовки или треккинговые ботинки, никакой новой обуви. Носки — из неопрена или мембраны, будет отлично, если с собой будет запасная пара. Перед маршрутом участнику выдадут карту. На каждом контрольном пункте ставят отметки. На контрольных пунктах будут дежурить медики и скорая помощь. Если кому-то станет плохо вне КП, нужно позвонить организаторам: +7 (343) 290-60-17. Участников просят отнестись с пониманием к пропуску на старт — там будут стоять металлоискатели. «Исетский променад» (14 км) Вариант подойдет для семей с детьми, пенсионеров и занятых людей. Путь пройдет от УрФУ — мимо Дендропарка — Блюхера — Первомайская — Харитоновский парк — ККТ «Космос» — Дворец игровых видов спорта — Макаровский мост — Театр драмы — Исторический сквер — набережная Исеть — Куйбышева — парк Павлика Морозова — Метеогорка — Бажова — Малышева — Восточная — Ленина — УрФУ. Начало — с 11:00 до 13:00, финиш — с 12:00 до 21:00. «Шарташская кругосветка» (17 км) Горожане пойдут от УрФУ по Комсомольской — Блюхера — вход в Шарташский лесопарк — вдоль западного, южного и восточного берегов озера Шарташ — поселок Изоплит. На контрольном пункте участники развернутся и пройдут по тропе здоровья вдоль южного берега Шарташа — «Каменные палатки» — Малышева — УрФУ. Стартовать можно с 9.00 до 12.00, финишировать — с 12.00 до 21.00. «В район Новокольцовский» (33 км) Путь пройдет через леса, парки и новые районы Екатеринбурга. Маршрут построен по улице Комсомольская — Синие камни — лес восточной части Санаторного лесопарка — Компрессорный — новый кампус УрФУ в Новокольцовском. Здесь можно будет передохнуть, а следом возвращаться в город: через Птицефабрику, Карасьеозерский лесопарк, парк Лесоводов, парк Маяковского, Метеогорку. Участников приглашают на старт с 8.00 до 11.00, финиш пройдет ориентировочно с 12.00 до 21.00. «Классика» (50 км) Маршрут рассчитан на подготовленных людей. Участникам предстоит преодолеть маршрут УрФУ — Софьи Ковалевской — Академическая — Комсомольская — Блюхера — вход в Шарташский лесопарк — западный, южный и восточный берег Шарташа — поселок Изоплит — Жулановский пруд — технопарк «Университетский» — Санаторный лесопарк — Сарапульский кордон — Компрессорный район — новый кампус УрФУ — микрорайон Птицефабрика — Карасьеозерский лесопарк — парк Лесоводов — парк Маяковского — Метеогорка — УрФУ. Сбор пройдет с 7:00 до 9:00, финиш — с 12:00 до 21:00. Организаторы напоминают, что «Майская прогулка» — это не соревнование, поэтому следует идти в комфортном для себя темпе. Всем прошедшим маршруты вручат знак «Майской прогулки». После можно выпить чай с пряниками и оставить отзыв в специальной книге.