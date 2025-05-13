Мэр Челябинска Алексей Лошкин проверил ход ремонта на проблемных дорогах города. Как передает корреспондент URA.RU, Лошкину пообещали закончить работы на улице Линейная в микрорайоне Чурилово раньше установленных сроков.
«Планируем на один месяц сдвинуть сроки и досрочно завершить работы. Ваше поручение исполнено, подрядчик работает исключительно в ночное время. Даже в вечернее время поток идет в обе стороны, а это проблемная улица», — отчитался перед Лошкиным вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев.
Работы досрочно планируют завершить на улице Линейная в микрорайоне Чурилово. Лошкин подчеркнул, что это хорошая скорость. В маршруте главы города оказались улицы Бобруйская, Гранитная, 9 мая, дорогу возле ДК «Энергетиков», на Троицком тракте в поселке Новосинеглазово, а также участок с теплосетями и ливневой канализацией. При общении с подрядчиками Лошкин не просто попросил рассказать про ремонт дорог, но и указал на необходимость закончить их раньше, чем утвержденные сроки.
«Нам очень важно, чтобы работы были качественными. В обязательном порядке смотрите, чтобы все было сделано, включая швы с бордюрами на площадке», — подчеркнул Лошкин в разговоре с подрядчиком. Мэр также поинтересовался, достаточно ли ресурсов для завершения ремонта по всем нормативам.
Как уточнил Лошкин необходимо не только обсутроить проезжую часть, но обочины, а также тротуары на части участков. На улице Бобруйской в рамках переустройства также проходит замена вывески трубы у теплотрассы, работы на теплосетях и ливневой канализации планируют закончить до 15 июня.
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