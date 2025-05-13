13 мая 2025

В овраге нашли закопанный труп свердловчанки, убийца задержан

© Служба новостей «URA.RU»
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Лог , на месте которого хотят построить общежитие ТюмГУ. Покосившийся дом по ул. Беляева, который не могут сдать в эксплуатацию. Тюмень, лог, овраг
Тело обнаружили в деревне Гайны (архивное фото) Фото:

В Ачитском районе Свердловской области нашли закопанное тело 44-летней Оксаны М. Подозреваемый в убийстве задержан, сказал источник URA.RU в силовой среде.

По его словам, 12 мая родные объявили Оксану в розыск. Во время поисков силовики установили, что последним, с кем перед смертью общалась Оксана, был ее знакомый. «На допросе он признался, что убил женщину и прикопал труп в овраге в деревне Гайны», — сказал собеседник агентства.

Знакомая Оксаны рассказала URA.RU о ней. По ее словам, женщина нигде не работала, поскольку была инвалидом. Кроме того, у нее было психическое заболевание. В последнее время Оксана проживала в поселке Уфимском.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Ачитском районе Свердловской области нашли закопанное тело 44-летней Оксаны М. Подозреваемый в убийстве задержан, сказал источник URA.RU в силовой среде. По его словам, 12 мая родные объявили Оксану в розыск. Во время поисков силовики установили, что последним, с кем перед смертью общалась Оксана, был ее знакомый. «На допросе он признался, что убил женщину и прикопал труп в овраге в деревне Гайны», — сказал собеседник агентства. Знакомая Оксаны рассказала URA.RU о ней. По ее словам, женщина нигде не работала, поскольку была инвалидом. Кроме того, у нее было психическое заболевание. В последнее время Оксана проживала в поселке Уфимском. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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