В овраге нашли закопанный труп свердловчанки, убийца задержан

14 мая 2025 в 12:55 Размер текста - 17 +

Тело обнаружили в деревне Гайны (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Ачитском районе Свердловской области нашли закопанное тело 44-летней Оксаны М. Подозреваемый в убийстве задержан, сказал источник URA.RU в силовой среде. По его словам, 12 мая родные объявили Оксану в розыск. Во время поисков силовики установили, что последним, с кем перед смертью общалась Оксана, был ее знакомый. «На допросе он признался, что убил женщину и прикопал труп в овраге в деревне Гайны», — сказал собеседник агентства. Знакомая Оксаны рассказала URA.RU о ней. По ее словам, женщина нигде не работала, поскольку была инвалидом. Кроме того, у нее было психическое заболевание. В последнее время Оксана проживала в поселке Уфимском. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ачитском районе Свердловской области нашли закопанное тело 44-летней Оксаны М. Подозреваемый в убийстве задержан, сказал источник URA.RU в силовой среде. По его словам, 12 мая родные объявили Оксану в розыск. Во время поисков силовики установили, что последним, с кем перед смертью общалась Оксана, был ее знакомый. «На допросе он признался, что убил женщину и прикопал труп в овраге в деревне Гайны», — сказал собеседник агентства. Знакомая Оксаны рассказала URA.RU о ней. По ее словам, женщина нигде не работала, поскольку была инвалидом. Кроме того, у нее было психическое заболевание. В последнее время Оксана проживала в поселке Уфимском. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.