Закрыт проект российского самолета «Байкал», на который выделяли миллиарды

Производство самолета «Байкал» оказалось в сложном положении: реализация проекта фактически приостановлена, и запуск серийного выпуска в ближайшее время не планируется. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета „Байкал“. Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета „Байкал“ у нас не ожидается», — сказал Трутнев. Его слова передает ТАСС.
Ранее Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выбрало подрядную организацию для модернизации самолета ЛМС-901 «Байкал», выделив на эти цели 10 миллиардов 136 миллионов рублей. Согласно опубликованному протоколу о результатах выбора поставщика, единственным участником конкурса и, соответственно, победителем стало предприятие «Уральский завод гражданской авиации». Согласно документации, доработать самолет, двигатель ВК-800СМ и воздушный винт АВ-901 планировалось до 2027 года.
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