Минпромторг выделил миллиарды на доработку самолета «Байкал»

Министерство промышленности и торговли России определило подрядчика, который доработает самолет ЛМС-901 «Байкал» за 10 миллиардов и 136 миллионов рублей. Им стало единственное подавшее заявку предприятие — «Уральский завод гражданской авиации». Это следует из протокола об итогах определения поставщика.
Согласно документации, доработать самолет, двигатель ВК-800СМ и воздушный винт АВ-901 нужно до 2027 года. После модернизации «Байкал» должен иметь крейсерскую скорость 250 километров в час и дальность полета с максимально полезной нагрузкой в 1,5 тонны в 745 километров, а при нагрузке в 810 кило — 1520 километров. Вместе с этим судно нужно приспособить ко всем аэродромам класса «Е» (длина ВПП не менее 500 метров) и «Д» (не менее одного километра).
Ранее о том, что УзГА может лишиться контракта на разработку «Байкала», ночью 21 февраля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников. Указывалось, что при проектировании самолета были допущены ошибки, на устранение которых могут уйти годы, а перехватить производство может S7 Group. Еще раньше вопрос о том, чтобы найти для производства «Байкалов» нового подрядчика, поднимал вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя президент Владимир Путин акцентировал, что самолет нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время».
В Минпромторге РФ информацию о заморозке проекта «Байкал» опровергли, глава министерства Антон Алиханов и раньше высказывался в поддержку завода. Региональные власти и руководство завода официально по теме не высказывались.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!