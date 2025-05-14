В России мусульмане, работающие курьерами, начали отказывать клиентам в доставке еды, которая запрещена их религией — исламом. В частности, речь идет о спиртных напитках и свинине. По этому поводу высказались и тюменские мусульмане, которые рассказали, что передача запрещенной еды также является грехом.
«Я думаю, что все мусульмане вам такое скажут. Ведь это действительно „харам“. Мы же (мусульмане — прим. URA.RU) не работаем там, где продают алкоголь: вино, пиво виски — все это запрещено. Так и тут: если не ешь запрещенную еду, а продаешь или отдаешь ее — ты в том числе становишься соучастником греха», — поделился с информационным агентством URA.RU подробностями имам из Тюмени.
Проблема с отказами курьеров-мусульман доставлять запрещенную в религии еду, такую как свинина, действительно появилась в России. В данном случае заказы передаются другим курьерам, способным его выполнить. Муфтий Московской области Денис хазрат Мухутдинов отметил, что поддерживает решение мусульман, так как религия строго запрещает продажу или передачу «харам» еды.
Агентству не удалось получить оперативный комментарий от служб по доставке еды. Туда направлен письменный запрос, ответ на который ожидается.
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