Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров доставлять блюда со свининой

Муфтий Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал отказ курьеров-мусульман в Москве от доставки продуктов, запрещенных исламом, в частности — свинины. Об этом сообщает «Ридус».
«Если еда запретна с точки зрения шариата и ислама, то мусульмане не могут ее изготавливать, передавать, покупать для передачи и так далее», — сказал муфтий в интервью «Ридусу». Мухутдинов подчеркнул, что ислам строго запрещает не только употребление, но и любое участие в распространении продуктов, считающихся харамом (запрещенными). По словам муфтия, к таким продуктам относятся свинина и спиртные напитки.
Ранее появлялись сообщения, что некоторые курьеры-мусульмане отказываются выполнять заказы, если в них содержатся продукты, запрещенные Кораном. В частности, речь идет о свинине. Представители служб доставки подтверждают, что такие ситуации действительно возникают: заказы с запрещенными продуктами передаются другим курьерам.
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